Adelina Pestrițu și-a pierdut cea mai bună prietenă! Cățelușa ei a murit: „Te plâng acum și caut energia ta bună peste tot”

Adelina Pestriți trece prin momente dificile! Ce mai bună și loială prietenă a ei a murit. Este vorba despre bichon-ul acesteia, Nobby, care a venit în viața ei într-o perioadă neagră și i-a readus fericirea și pofta de viață.

Din păcate, acesta s-a stins din viață în urmă cu puțin timp, iar vedeta mărturisește că nu știe cum să facă față durerii provocate de pierderea unei ființe atât de dragi.

Nobby, cea mai bună prietenă a Adelinei Pestrițu, a murit

Adelia Pestrițu este sfâșiată de durere. Una dintre cele mai îndrăgite ființe din viața ei a murit în urmă cu foarte puțin timp. După 11 ani, este pentru prima dată când vedeta și Nobby sunt departe una de cealaltă, însă amintirea cățelușei va dăinui veșnic în inima și în sufletul brunetei.

Nobby[Sursa foto: Instagram]

„Nu sunt pregătită să mă despart atât brusc de Bebe Nobby, dar așa a decis altcineva pentru noi. Îți mulțumesc pentru că ai fost cu mine în ultimii 11 ani și mi-ai dăruit atât de multă iubire. Te plâng acum și caut energia ta bună peste tot, pentru că știu că te vei întoarce la mine într-un fel, în curând. Te iubim, Nobby!”, a scris Adelina într-un mesaj la InstaStory, alături de poză cu cățelușa.

Povestea lui Nobby, cățelușa care i-a readus bucuria Adelinei Pestrițu

Înainte de a fi salvată de Adelina, Nobby a dus o viață extrem de grea.

Era un cățel care trăia în mizerie, nefiind îngrijit de foștii stăpâni și lăsat să flămânzească, iar când vedeta a auzit povestea ei s-a urcat imediat în mașină și a salvat-o. Din acel moment, Nobby a devenit copilul necuvântător al brunetei, iar cele două au fost de nedespărțit.

Nobby[Sursa foto: Instagram]

„Eram la o emisiune, eram la filmări și Nuami Dinescu povestea la masă despre un câine oropsit, că i se dă din joi în Paște de mâncare, că are PH-ul schimbat la blăniță din cauza mizeriei în care e ținut și nu se găsește nimeni să-l ia. Atunci, știam că am nevoie de un suflet lângă mine, eram singură și imediat m-am urcat în mașină cu Nuami, am mers la Câmpina, am luat-o, direct în brațe mi-a sărit, Nobby a simțit că urmează să aibă o viață bună și am dus-o la salon, am înfrumusețat-o instant. Chiar îmi amintesc că stătea lângă o pisicuță și nu-i făcea nimic, era foarte speriată, se uita timidă. Acum, dacă le vede, nu mă pot înțelege cu ea, se transformă, e pitbull”, a declarat Adelina în urmă cu câțiva ani

Nobby a venit în viața ei ca o rază de speranță, pentru că trecea printr-un divorț care a afectat-o enorm pe plan emoțional, iar cățelușa i-a readus bucuria de a trăi.

„Nobby este viața și sufletul meu, dacă ar păți ceva nu cred că mi-aș mai reveni din șoc. Mă aflam într-o perioada în care mă simțeam singură și părăsită de toată lumea, eram în perioada divorțului, iar Nobby a venit ca un pansament pentru rănile emoționale pe care le aveam. O iau cu mine absolut peste tot: filmări, restaurant, shootinguri, sala, vacanțe, job-uri prin țară etc. Are inclusiv pașaport. Nu o consider un cațel, ci copilul meu”, a povestit Adelina într-un interviu, în urmă cu 8 ani.

Adelina Pestrițu și Nobby[Sursa foto: Instagram]