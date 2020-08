In articol:

Adelina Pestrițu[Sursa foto: Facebook]

Adelina Pestrițu, o nouă apariție, în adevăratul sens al cuvântului. Vedeta s-a fotografiat lângă un bolid de lux, nou achiziționat. Frumoasa brunetă și-a vândut mașina pe care o deținea și a cumpărat o nouă ”EDA”. Foarte încântată de noul bolid, pe care a anunțat cu mult timp înainte că vrea să-l aibă, vedeta s-a pozat și s-a pus pe rețelele de socializare.

”Va fac cunostinta cu noua mea partenera, EDA! S-a lasat asteptata, dar este asa cum am visat-o: eleganta, usor nervoasa, gratioasa si in acelasi timp misterioasa, gata oricand sa ma surprinda. Dupa chipul si asemanarea femeilor. Ne intalnim in trafic. #NewEDA”, a scris Adelina în dreptul fotografiilor.

Mașina Adelinei, în centrul atenției

Noul autoturism de lux al Adelinei a fost subiect de discuție în mediul online, după ce fanii vedetei au rămas uimiți de noua achiziție pe care bruneta a făcut-o. Toți se așteptau ca Adelina să ”scape” de vechea mașină, scumpă, de altfel, ca să-și ia mult doritul Porsche. Internauții au avut doar cuvinte de laudă la adresa noului bolid, care a fost în centrul atenției.

”Zici ca e avion înăuntru 😀s-o stăpânești sănătoasă 🙏”, i-a comentat un fan.

Îmbrăcată într-un costum sexy sport și cu un buchet de flori în brațe, frumoasa Adelina Pestrițu a strâns mii de like-uri din partea internauților. Totodată, vedeta se declară fericită și îndrăgostită de noul bolid, așa cum a precizat pe pagina ei de Instagram.