Adelina Pestrițu a sărbătorit trecerea dintre ani cu totul altfel decât o făcea până acum. Vedeta a renunțat la ieșirile în oraș și ținutele sclipicioase și a preferat confortul căminului ei, alături de familie.

Vedeta a mărturisit că anul acesta a petrecut Revelionul acasă, pe canapea, uitându-se la TV, exact așa cum și-a dorit.

"Am intrat in 2020 imbracati lejer, cu Zeny alergand fericita si sanatoasa prin casa, cativa prieteni cu care am ciocnit sampanie la 00:00, ne-am uitat la Dan Negru si am mancat sushi, pizza si prajituri. 😋

Atipic, nu?

Pentru noi a fost cea mai frumoasa trecere in Noul An. Nu ne-am dorit sa mergem la vreo petrecere sau restaurant, ci sa ne bucuram in caminul nostru de primul Revelion petrecut acasa in aceasta formula. Fix asa cum ne-am propus.

La multi ani!", a scris Adelina pe Instagram.

Adelina Pestrițu a recunoscut că este geloasă în relația cu Virgil Șteblea

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc. Frumoasa brunetă și soțul ei au o fetiță superbă, despre care s-a spus, însă de la naștere, că seamănă cu el mai mult decât cu ea.

Vorbind despre gelozie, Adelina a recuoscut că nu îi place când vede alte femei în apropierea soțului ei, dar că nu o deranjează faptulcă toată lumea spune că Zeniada seamănă cu el.

„În general, dacă vorbim despre alte femei în apropierea soțului, da, sunt geloasă, pentru că orice femeie este geloasă, dar dacă vorbim despre relația pe care copilul meu o are cu tatăl ei, ar fi absurd să fiu geloasă. Mai vin persoane la mine și-mi spun că-și cer scuze și speră să nu mă supăr, dar Zenaida seamănă atât de mult cu Virgil. Pe bune? Este taică-su, adică logic că seamănă. Sunt mândră că seamănă cu el pentru că eu îl iubesc pe soțul meu și am făcut-o din iubire și e normal să-l văd pe el în miniatură”, a povestit Adelina Pestrițu pentru Libertatea.ro.