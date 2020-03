Războinica Adriana regretă și acum, la o săptămână și jumătate de la întoarcea din Republica Dominicană, faptul că a fost eliminată de la Survivor România, mai ales că era lidera procentajelor în momentul nominalizării.

”În echipa Războinicilor s-au făcut niște grupulețe. Eu nu am vrut să fac parte din ele. Poate de aceea, când m-am apropiat de Lola, au încercat să-mi dea mie o lecție, să învâț eu ceva și m-au trimis acasă. Singurul lucru pe care-l regret este că m-am accidentat atunci toți au crezut că eu voi fi mai slabă”, a declarat Adriana, care a mai povestit și ce s-a întâmplat la Consiliu. ”Înainte de nominalizare, am aflat că Andi a fost cel care a propus ca eu să fiu nominalizată. Înainte de eliminare, Andrei mi-a spus că am luat-o razna. Emi a fost singurul care a spus să nu mă voteze”, a relatat războinica la emisiunea ”Ștafeta mixtă”, difuzată pe facebook-ul WOWbiz.ro! Citeste si: Emanuel Neagu, Razboinicul de la „Survivor Romania”, pe punctul de a-si pierde fratele geaman: "Era legat de pat..."

Adriana de la Survivor România l-a considerat pe Andi...”perna ei”

Pe de altă parte, Adriana de la Survivor România l-a adus în discuție pe Andi, a spus ce a simțit cu adevărat pentru el și a încercat să explice apropierile dintre ei. ”Nu au existat sentimente de acel gen, de iubire, am fost buni prieteni pe insulă. Am spus în emisiune că eu l-am luat pe el în brațe și el mi-a strâns mâna, nu am spus niciodată că mi-a sărutat-o, s-a tradus greșit. Mi-a strâns mâna fiindcă eram în timpul somnului... Noi, în baracă, locul în care dormeam era foarte înghesuit, eu nu puteam să dorm deloc pe spate, pentru că nu aveam loc. De aceea, stăteam ori într-o parte, ori alta si atunci, era mai confortabil să iau pe cineva în brațe! Dacă nu aveam pernă,așa cum am de obicei acasă, acolo, în Dominicană, trebuia să stau lângă cineva. Iar acel cineva era Andi. Și da era un fel de ”pernă” a mea, întrucât el dormea chiar lângă mine, Emi în partea cealaltă...”, a dezvăluit Adriana de la Survivor la ”Ștafeta mixtă”!Citeste si: Karina de la Survivor România, însărcinată cu Andrei? Ce a declarat mătușa războinicei: „Sunt supărată...”

”Ne-am îndepărtat puțin pentru că ceilalți colegi făceau glumițe despre noi”

Adriana de la Survivor România a vorbit despre Andi și ce a simțit cu adevărat pentru el. ”Din prima zi, ne-am apropiat, stăteam unul lângă celălalt, fiindcă, sincer, cu el legasem o prietenie și au fost seri în care vorbeam foarte mult de viețile noastre de acasă, el mi-a povestit că a avut o iubită și a ținut foarte mult la ea, și eu la fel, i-am dezvăluit multe despre fostul meu soț și așa ne-am legat prietenește. Dar ceva mai mult nu a fost niciodată! Eu nu m-am gândit la mai mult de atât, la mai mult de un prieten, nici el de altfel”, a spus Adriana la WOWbiz.ro, în plus, a ținut să spună și motivul pentru care s-a răcit de Andi brusc. ”Ne-am îndepărtat puțin pentru că ceilalți colegi făceau glumițe despre noi. Spuneau că noi am fi împreună pe insulă. Eu am un alt iubit acasă și atunnci, nu am vrut să se interpreteze nimc”, a conchis războinica.