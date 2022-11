Adevăratul motiv pentru care Bianca Comănici s-a dus la Paris! Fanii au felicitat-o imediat: „Să fie într-un ceas bun”

In articol:

Bianca Comănici a reușit, de-a lungul timpului, să strângă o comunitate impresionantă în mediul online. Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că fosta concurentă de la "Puterea Dragostei" are o legătură specială cu cei care o urmăresc pe rețelele de socializare și că îi ține la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața ei.

De data aceasta, bruneta le-a dezvăluit internauților că a plecat la Paris, într-o scurtă călătorie, fără să le dea, însă, prea multe detalii. Iată care a fost, de fapt, motivul vizitei!

Bianca Comănici, în rochie de mireasă în "orașul iubirii"

Bianca Comănici și-a luat prin surprindere urmăritorii, după ce a apărut din nou pe rețelele de socializare în rochie de mireasă. De data aceasta, casa de modă cu care bruneta are un contract a făcut ca totul să fie special și a organizat o ședință foto în Paris. Pictorialul cu fosta concurentă de la "Puterea Dragostei", lângă Turnul Eiffel, a stârnit un val de reacții în mediul online.

Cei de acasă s-au bucurat să o vadă pe Bianca în această ipostază:, au fost câteva dintre mesajele internauților, publicate pe internet.

Bianca Comănici bifează reușită după reușită

Bianca Comănici traversează o perioadă de succes, din punct de vedere profesional. Bruneta a ajuns pe micile ecrane, are o mulțime de colaborări, iar de curând a anunțat că și-a cumpărat și o nouă locuință. Este vorba despre o casă la roșu, situată în apropiere de București, care se află momentan în curs de finisare: "Pentru cei care nu știți, mi-am luat casă. Se lucrează la casă. Sunt multe de făcut. O să mergem să alegem gresie, faianță. În principiu mă uitam așa, cum arată casa înainte să o locuiesc.(...) Eu sunt super entuziasmată, dar știu că este și mult de muncă. Mă simt pregătită pentru tot ceea ce urmează.

O să fac și vlog-uri și o să vă țin la curent cu tot ce o să se întâmple în căsuța mea. Mie mi-au plătit o parte dintre finisaje, dar eu am considerat că trebuie să le cumpăr singură, pentru că am vrut fix modele care îmi plac mie, cele care erau pe stoc la ei nu mi-au plăcut. O să vedeți cum arată la final. Mai am multe să vă arăt. Livingul este foarte mare, o să avem multe de făcut și de realizat în această căsuță, dar măcar am început bine, aș putea spune. Am scăpat de toate lucrurile grele.", a declarat Bianca Comănici, în cadrul unui vlog postat pe canalul personal de Youtube.

Imagine cu noua casă a Biancăi Comănici [Sursa foto: Captură YouTube]

