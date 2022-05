Adevăratul motiv pentru care Bianca Pop a ajuns internată la Psihiatrie! A spus-o chiar ea: „Voiam să mor”

In articol:

În ultima perioadă, o serie de imagini și filmulețe cu Bianca Pop, într-o ipostază ce i-a îngrijorat pe fani, au făcut înconjurul internetului. În primă fază, bruneta a acuzat-o pe mama sa că a internat-o la ”Spitalul 9” cu forța, însă aceasta a adus o serie de acuzații grave și la adresa fratelui ei, spunând că a bătut-o.

La scurt timp după declarațiile din mediul online ale fostei ispite, mama Biancăi Pop a vorbit despre situația în care se afla fiica sa, explicând că s-a simțit nevoită să o interneze de urgență pe brunetă la spital, căci slăbise foarte mult și consuma substanțe interzise de o perioadă.

Mai mult decât atât, Bianca Pop a vorbit, din nou, în mediul online despre situația sa, explicând adevăratul motiv pentru care a început să consume substanțe interzise, fiind chiar la un pas de moarte.

Bianca Pop: „Cum naiba să mori pentru un bărbat”

Bianca Pop a oferit o explicație fanilor săi pentru ipostazele în care a fost surprinsă în ultima perioadă, mai ales că aceștia s-au îngrijorat destul de tare când au văzut-o pe brunetă. Aceasta a dezvăluit că în spatele a tot ceea ce s-a întâmplat s-ar afla un bărbat, Marius pe numele său, care ar fi înșelat-o timp de o lună și jumătate.

De asemenea, Bianca Pop a mai mărturisit că din cauza supărării și a consumului de substanțe interzise a făcut o supradoză, fiind la un pas de moarte.

„Din cauza acestui tomberon care se numește Marius eu am făcut o supradoză. Practic eu voiam să mor. Cum naiba să mori pentru un bărbat care de fapt te înșela de o lună și jumătate.” , a scris Bianca Pop pe Instagram.

Totodată, după acuzațiile pe care bruneta i le-a adus mamei și fratelui ei, cea care i-a dat viață Biancăi Pop a făcut o serie de declarații, explicând concret cum a fost situația, mărturisind că a dorit să-i facă un bine fiicei ei.

"N-a bătut-o nimeni. Am plecat cu fiul meu să o ducem acasă. Ea a început să urle pentru că se droghează de câteva luni și a slăbit 18 kilograme și normal că am chemat Poliția și Salvarea, că altfel nu o puteam duce, ca să o detoxific. Ea se droghează și bea, e grav bolnavă. Ea a vrut să sară pe geam, a locuit la etajul 10 și băiatul meu a trebuit să o imobilizeze, dar în niciun caz să o lovească. Ea are o depresie.", a declarat mama Biancăi Pop, în cadrul unei emisiuni TV.

