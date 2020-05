In articol:

Fostul international Ciprian Marica a fost prins cu amanta la hotel, in Cluj, in vara anului 2019. Dupa ce toata Romania a vazut clipul cu confruntarea dintre Florin Muntean, Ciprian Marica si sotia adulterina Ana Muntean, multi au fost cei care s-au intrebat de ce a ales fostul fotbalist sa ii deschida prietenului sau in momentul in care acesta a inceput sa bata la usa.

Citeste si: Atac dur la adresa amantei lui Ciprian Marica, Ana Muntean: "Doamna vorbeste de demnitate?"

Citeste si: Ana Muntean, reacție neașteptată după apariția clipului cu ea și Marica: "Scriu aici ceea ce..."

Adevaratul motiv pentru care Ciprian Marica a deschis usa camerei de hotel cand era cu amanta! Acum s-a aflat

Cum era in camera cu Ana Muntean, iar pe hol astepta sotul incornorat, Ciprian Marica a ales, totusi, sa deschida usa si sa dea nas in nas cu Ninel Muntean, fiul fostului sef Transgaz, bunul sau prieten cu sotia caruia tocmai se culcase. De ce a facut-o?

"Ciprian și-a dat seama că ceva nu este în regulă și nu a deschis ușa hotelului atunci când cineva a ciocănit. Mai apoi, Florin a început să vorbească extrem de tare de pe palier, iar Marica a decis să deschidă ușa de teamă că alte persoane cazate în hotel ar putea auzi”, a declarat un prieten al fostului fotbalist care nu a vrut sa isi dezvaluie identitatea, pentru impact.ro.