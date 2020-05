Florin Muntean (32 de ani) a intrat recent în atenția publicului, după ce pe internet a apărut o filmare realizată în vara anului trecut, în care Ciprian Marica era surprins chiar de Florin într-o cameră de hotel împreună cu soția acestuia, Ana Muntean. În ciuda acestui aspect, Florin și Ana au decis să nu divorțeze, fiind și astăzi căsătoriți.

La nivelul sportului de performanță, Florin Muntean a jucat baschet la Gaz Metan Mediaș, fiul fostului director Transgaz făcând parte din echipa României, campioană europeană U18 – divizia B, în 2006, alături de alte nume precum Vlad Moldoveanu, Titus Nicoară și Cătălin Baciu. Interesant este faptul că Florin s-a retras din baschet la doar 23 de ani, deranjat probabil de speculațiile apărute ca urmare a faptului că el juca la o echipă finanțată din banii companiei conduse de tatăl său. Dar iată ce declara Florin Muntean chiar în momentul retragerii, într-un interviu acordat atunci publicației gazisti.ro.

”Am aflat că nu te-ai prezentat la reunirea lotului şi că ai dori să renunţi la baschet. Este adevărat sau sunt doar nişte zvonuri?

Este cât se poate de adevărat, dar nu are nimic de-a face cu Gaz Metan Mediaş. Este pur şi simplu o decizie de a nu mai practica baschetul.

De ce ai luat această decizie?

Au mai încercat să mă convingă. Au vorbit şi domul Teleabă şi domnul Pătraşcu cu mine, dar eu vreau să-mi văd acum de alte lucruri şi de aceea am luat această decizie. Le-am explicat şi lor, şi colegilor, vă explic şi vouă că nu am luat această decizie din cauza colegilor sau a antrenorilor, ci pur şi simplu a fost o decizie a mea.

Este din cauza atmosferei din sânul lotului?

Nu, nu se pune problema. La Mediaş sunt nişte băieţi foarte ok. Şi românii şi străinii au fost foarte ok cu mine.

Sau din cauza reacţiei publicului la adresa jocului tău?

Nu, nu cred.

Sau din cauza faptului că au comentat la adresa minutelor pe care le primeşti în raport cu alţi jucători?

Nu cred că se pune problema, eu sunt de părere că mi-am făcut treaba cât am putut de bine în minutele jucate şi am primit şi felicitări din public.

Sunt şanse să te răzgândeşti ?

Chiar azi am mai vorbit cu cineva de la club care a încercat să mă convingă să revin după revelion, dar nu cred”, declara Florin Muntean în decembrie 2011.