Adevăratul motiv pentru care Irinel Columbeanu a plecat din vila de la Izvorani! Fostul milionar a dat totul din casă

Nu mai este un secret pentru nimeni că Irinel Columbeanu s-a reprofilat și a început să-și pună viața personală pe foaie, așa că fostul milionar a ajuns deja să scrie cel de-al treilea volum al cărții sale, având mare succes în acest sens.

Așadar, în cel de-al treilea volum , fostul soț al Monicăi Gabor continuă seria dezvăluirilor, în câteva pasaje vorbind despre relația pe care a avut-o cu Oana, la ceva timp după divorțul de fosta ”Sorpie de la Izvorani”.

Mai mult decât atât, Irinel Columbeanu și-a deschis sufletul în fața cititorilor, lămurind concret adevăratul motiv pentru care a plecat din celebra vilă de la Izvorani.

Irinel Columbeanu s-a consultat cu Oana pentru a pleca din vila de la Izvorani

Irinel Columbeanu a fost executat silit din cauza unui împrumut pentru o afacere care, din nefericire, a dat greș, motiv pentru care a fost nevoit să renunțe la luxul din Izvorani.

Însă, cu toate acestea, fostul milionar se consultase deja cu Oana, iubita lui cu care a avut o relație după divorțul de Monica Gabor, pentru a se muta din celebra vilă în apartamentul din Piața Victoriei, potrivit unui pasaj din cel de-al

treilea volum al cărții lui.

„Locuitul în vila de la Izvorani începu să le stea în gât amândurora. Lui nu-i mai plăcea acolo, pierdea prea mult timp pe drum, DN 1 era din ce în ce mai aglomerat, plus casa aceea mult prea mare mai avea un pic și cădea pe ei. Ea se simțea ca-n pustietate, de altfel i-o și spusese, era departe de orice. Plus că din cauza distanței nu avea nicio prietenă”, scrie fostul soț al Monicăi Gabor, potrivit Playtech.ro.

Cu ce a plecat fostul milionar din casa în care a locuit ani buni

Irinel Columbeanu a mai povestit că, atunci când s-a mutat a decis să ia cu el valizele de firmă, considerându-le utile pe viitor. Mai mult decât atât, acesta a lăsat în ”palatul” de la Izvorani multe haine de iarnă, costume și pantofi.

„Din casa de la Izvorani am luat numeroasele valize știind că urmau și alte mutări cărora am putut intui la acea vreme că ne-ar fi fost mai mult ca sigur necesare. Am lăsat multe haine de iarnă, costume, pantofi, mizând la acea vreme pe faptul că nu o să îmi facă imediat ulterior trebință”, a povestit acesta.

