Adevăratul motiv pentru care Ruby și Robert nu vor să ajungă în fața altarului: "Nu simt vreo presiune..."

In articol:

Ruby este una dintre cele mai apreciate și cunoscute artiste din țara noastră. Pe lângă faptul că are o carieră de succes, frumoasa brunetă trăiește o poveste de iubire alături de Robert. Cei doi sunt împreună de șapte ani și cu toate că toată lumea se gândește să o vadă pe artistă mireasă, se pare că Ruby are alte planuri.

Ruby, motivul pentru care nu se căsătorește

Sunt de șapte ani împreună și, deși, toată lumea se așteaptă să îi vadă în fața altarului, Ruby susține că are alte planuri. În cadrul unui interviu, cântăreața a dezvăluit adevăratul motiv pentru care nu se căsătorește cu Robert.

Citeste si: Motivul pentru care Ruby a slăbit enorm. Cântăreața și-a îngrijorat fanii: "N-am mâncat nimic zilele astea..."

Citeste si: Florin Salam este distrus de durere! A murit Babi! Va pleca de urgență în SUA- bzi.ro

Artista susține că pentru momente vrea să se concentreze cât mai mult pe carieră, iar mai târziu se va gândi și la căsătorie și copil.

Ruby si iubitul ei[Sursa foto: Facebook]

“Nu simt vreo presiune din partea nimănui când vine vorba despre căsătoria cu iubitul meu. Suntem împreună de atâția ani și suntem foarte bine așa cum suntem. Sufletește suntem amândoi ca doi copii, așa ne simțim. Nimeni din familie mea nu se întreabă când ne căsătorim: nici mama, nici mamaia, nici Robert. Nu avem planuri de nuntă, nu avem planuri de copii acum pentru că atât eu cât și el suntem focusați pe carieră și cam atât, în momentul de față. Mi-am făcut o traiectorie în viață și momentan cariera primează”, a explicat artista pentru Playtech.

De asemenea, vedeta a recunoscut că s-a îndrăgostit de actualul ei iubit de pe vremea când se afla într-o relație cu fostul partener, Oxi Cristian.

„Nu aveam voie să am iubiți în adolescență. Primul iubit l-am avut la vârsta de 17 ani. Robert, (n.r. actualul partener de viață), este al doilea bărbat din viața mea. Robert a fost dansatorul meu multă vreme, am fost prieteni mult timp, dar cred că am avut mereu ceva pentru el în adâncul sufletului. M-a cucerit prin faptul că este copilăros ca și mine. Avem grijă împreună de animăluțe pe care le iubim foarte mult. Avem patru pisici și cinci căței, aproape toate animăluțele sunt adoptate, cu o singură excepție”, a dezvăluit artista.