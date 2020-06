In articol:

Cu o mașină de teren, Iancu Sterp și Culiță s-au apucat să traverseze un pârău din zona Hațegului, decisi să aibă parte de o zi plină de adrenalină, de distracție și, normal, să se mai deconecteze de la stresul cotidian.

Doar că, din păcate, odată ajunși pe malul respectivului pârâu, Iancu Sterp și fratele lui au avut parte de… ghinion. Iar mașina pe care o conduceau, chiar dacă este făcută pentru off-road, nu a rezistat greutăților din zona Hațegului și s-a împotmolit pe malul unui pârâu deloc adânc, dar tare înșelător. Iar Iancu Sterp, finalistul de la Survivor România 2020, cu roțile mașini scufundate în nisipul de pe mal, a demonstrat că știe să se descurce în orice situație, oricât ar fi de critică și că nu se teme să pună osul la muncă pentru a ieși dintr-o situație critică.

Așa că, fără să stea pe gânduri, Iancu Sterp a rămas la bustul gol și a pus mâna pe lopată pentru a rezolva situația. Avea de săpat suficient pentru a șterge zâmbetul de pe fața oricărui bărbat, dar, cu toate acestea, Iancu Sterp pare să fie obișnuit cu greul după ce a trăit o viață la stână și a ajuns în finala Survivor România 2020. Așa că, în ciuda faptului că, probabil, apa din pârâul în care i-a rămas bklocată mașina era rece ca geața, Iancu Strerp s-a așezat acolo și, aproape complet scufundat, a început să sape până când a reușit să își elibereze roțile, umplându-se de noroi.

Filmat mai tot timpul de Culiță, Iancu Sterp s-a luptat cu pârâul câteva zeci de minute și s-a și accidentat, Războinicul făcându-și praf unghia de la degetul mare, dar, într-un final, a reușit să eliobereze mașina de teren blocată și abia apoi și-a permis să se relaxeze. Și, ca un adevărat Războinic, finalistul de la Survivor România 2020 a săriit cu totul în apele reci ale pârâului și s-a clătit de noroul de pe el, spre amuzamentul lui Culiță Sterp care a fost ocupat tot timpul să îl filmeze în loc să îl ajute.

Ce a făcut Iancu Sterp pentru a ajunge în finala Survivor România 2020

Iancu Sterp a povestit în detaliu cum a mâncat din gunoaie, împreună cu fosta faimoasă, Emy Alupei. Cei doi concurenți nu mai puteau de foame și au recurs la un gest absolut șocant. Dacă Ruby a fost prima care a recunoscut că a căutat prin gunoaie mâncare, iată că nu a fost singura.

„Am mâncat frate, recunosc. O dată s-a întâmplat și m-am descurcat și eu. Îmi era foame tare rău de tot, am găsit niște gunoaie și ce credeți? Festin a fost în seara aia. Eram cu Alupei. Am găsit și tiramisu și era proaspăt. Când am văzut tiramisu, ne-am uitat așa unul la altul, nu ne venea să credem.

Mâncam cu mâinile ca disperații. Zici că eram ultimii... Am găsit niște jumătăți de sendivișuri, mușcate, cu furnici. Am dat furnicile la o parte și am mâncat. M-am simțit ca la nuntă”, a spus Iancu Sterp în ultimul vlog urcat pe canalul de YouTube, referin du-se la experiențele de la Survivor România 2020.

Iancu Sterp de la Survivor știe ce vrea de la o femeie

Întrebat cum ar vrea să arate viitoare lui iubită, Iancu Sterp a vorbit sincer și a spus că ar vrea o fată care să știe să se descurce și cu munca la țară, dar să fie și foarte frumoasă și aranjată. El a mai spus în glumă că mama lui ar vrea o fată cu care să se însoare ea și și-a propus ca pe viitoarea iubită să nu o mai aducă atât de repede acasă. „Nu mai contează așa mult că are tatuaje sau că și-a injectat ceva în buze. Contează sufletul mai mult. Mi-aș dori să am o viitoare iubită să fie măcar jumate ca sora mea Geta. Ea e o fată, nu știu, ea merge și la oi și mulge, când merge la o nuntă se aranjează, e cea mai țiplă. Să fie și jos și sus. Sunt și fete care sunt sincere și caută un bărbat cu care să clădească ceva pe dragoste”, a declarat Iancu Sterp, fostul finalist Survivor România 2020.