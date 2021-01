Adevărul despre Cazi de la Puterea dragostei! Noul concurent a avut o relație cu Alexandra: „Am venit aici pentru...”

In articol:

Un nou băiat în casa Puterea dragostei face ravagii printre fete, cât și printre băieți! Cazi a pășit în emisiune cu foarte multă încredere de sine, deși are un trecut cu una dintre concurente. Ioan Cazacu, „Cazi” așa cum îi spun apropiații, are 24 de ani și a intrat în emisiune pentru a își găsit jumătatea.

În luna februarie a anului trecut, tânărul a avut o relație scurtă cu Alexandra.

„Mă cunosc cu surioara (n. red. Alexandra). Am avut o mini-relație, să zic așa”,a dezvăluit Cazi de la Puterea dragostei . Alexandra a mărturisit că relația lor a durat aproximativ două săptămîni, însă au terminat în relații bune. „Am fost împreună cam două săptămâni, nu exagerez. N-am mai vrut să fiu cu el și aia a fost. Pur și simplu nu am mai vrut și nu ne-am potrivit. Relația mea cu Cazi s-a terminat în februarie”, a mărturisit blondina.

Cazi, noul concurent de la Puterea dragostei, este fostul iubit al Alexandrei[Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Faimosul creator de modă Givenchy a murit la vârsta de 91 de ani - libertatea.ro

Citeste si: Ce a păţit Dan Chișu la câteva ore după ce s-a vaccinat împotriva COVID-19 - bzi.ro

Codruț, reacție neașteptată după ce l-a văzut pe fostul Alexandrei: „Hai să aducem toți foștii”

Codruț de la Puterea dragostei, actualul iubit al Alexandrei, s-a arătat foarte interesat de venirea noului băiat în casă. El l-a întâmpinat încă de la intrare și l-a întrebat pentru ce fată a venit. El a avut o reacție neașteptată atunci când a auzit că este fostul iubitei sale. „Hai să aducem toți foștii Alexandrei!”, a exclamat Codruț.

Citeste si:Puterea dragostei 28 ianuarie. Alexandra și Codruț s-au despărțit! S-a lăsat cu lacrimi: „Te-am trimis în brațele ăleia...”

Noul concurent l-a liniștit pe actualul iubit al Alexandrei după ce a dezvăluit că nu a venit la Puterea dragostei pentru ea, ci pentru a ăși găsi jumătatea.

„Fiecare poate să aibă strategia lui. Eu am venit aici pentru a îmi găsi jumătatea. Nu am nimic că el e cu Alexandra. Mi se pare un băiat foarte ok. N-am venit pentru Alexandra aici”,a mărturisit Cazi.