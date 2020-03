Care este adevarul despre ciocolata, de ce trebuie sa mananci produse cu continut mare de cacao si sa le eviti pe cele cu mult zahar?

Pe piata se gasesc o varietate larga de tablete de ciocolata, insa putini sunt cei care stiu ca ciocolata neagra (amaruie) are beneficii pentru sanatate. In schimb, variantele cu continut mic de masa de cacao si unt de cacao dar cu mult zahar sunt periculoase si ingrasa.

Adevarul despre ciocolata. De ce trebuie sa mananci ciocolata neagra

Medicul nutritionist Mihaela Bilic a explicat pe contul sau de Instagram care este diferenta intre o ciocolata amaruie si una dulce, cu pudra de cacao si mult zahar.

"Ciocolata adevărată trebuie să fie amăruie, nu dulce", spune Mihaela Bilic in postarea sa pe Instagram.

"Ciocolata este dulcele suprem, iar bobul de cacao “darul zeilor”, așa cum îl numeau aztecii. Doar că ceea ce mâncăm noi în mod frecvent nu este ciocolată, ci zahăr colorat cu pudră de cacao. Citiți eticheta și veți vedea că primul ingredient este zahărul și de multe ori untul de cacao lipsește, fiind înlocuit cu grăsime de cocos sau de palmier.

Într-o societate de supraconsum nici măcar nu e de mirare, de unde să existe atâtea boabe de cacao din care să se obțină ciocolată de calitate?! Spre deosebire de zahăr, care are doar calorii goale, bobul de cacao abundă de nutrienti valoroși: antioxidanți, amine care dau stare de bine la nivel cerebral, minerale, fibre și grăsimi vegetale, valoroase pentru organism în general și pentru creier în special.

Se poate spune despre ciocolată că este un alicament, adică un aliment cu valoare de medicament. Atunci de ce ne e frică de ea? În primul rând o acuzăm că îngrașă, apoi că e irezistibilă și nu ne putem opri.

Ciocolată adevărată e un produs mai degrabă bogat în grăsimi, decât în zahăr. Și când spun grăsimi, înseamnă atenție la cantitate și la calitate! Deci alegeți ciocolată cu minimum 75% cacao, pe ambalajul căreia sa apară masa de cacao și untul de cacao înainte de zahăr. Cat despre cantitate, limitați-vă la 2-3 pătrățele/zi, în felul acesta aveți doar beneficii pentru minte și corp și niciun risc pentru siluetă.

P.S. Savurați pe îndelete și educați-vă gustul, amărui-ul e mult mai interesant decât dulcele. În plus avem nevoie în această perioadă de o “doză” de bine și ciocolata poate face asta", a explicat medicul nutritionist Mihaela Bilic.

Beneficii ciocolata neagra. Cum te ajuta sa fii mai frumoasa

1. Hidrateaza pielea

Fierul, calciul si vitaminele A, B1, C, D si E sunt cei cativa nutrienti pe care ii poti obtine din consumul de ciocolata neagra. Renunta la cana de ceai verde sau ceasca de cafea pe care o bei oricum in plus fata de cantitatea recomandata zilnic si opteaza pentru o bautura bogata in cacao care iti va hidrata pielea si o va face sa straluceasca. Sau foloseste o crema exfolianta pe baza de ciocolata, ulei de masline, zahar brun, pudra de cacao si vanilie pentru a indeparta celulele moarte ale pielii.

2. Protejeaza impotriva razelor ultraviolete

Ciocolata neagra contine flavonoli, componente care protejeaza pielea de arsuri, roseata sau alte semne ale atacurilor razelor ultraviolete. Se recomanda consumul acesteia si nu aplicarea directa pe piele.

3. Reduce ridurile

Dupa cum bine stii, stresul are un impact asupra sanatatii noastre si indeosebi asupra pielii. Astfel, consumul de cacao reduce activitatea hormonilor de stres, avand ca rezultat mentinerea nivelului colagenului si reducerea ridurilor.

4. Confera stralucire si hidrateaza parul

Pentru un par sanatos si stralucitor, prepara o masca din ciocolata neagra, miere si iaurt si aplic-o pe par. Infasoara-l apoi cu un celofan sau o punga de plastic si lasa-l asa timp de o ora. Spala-te cu apa rece si parul tau va straluci de sanatate.

Cuprul, zincul si fierul sunt mineralele care ajuta celulele in procesul de crestere a parului, iar ciocolata contine din plin aceste ingrediente. Prin urmare, consumul zilnic de ciocolata neagra creste nivelul oxigenului si al fluxului sanguin de la nivelul scalpului si contribuie la aspectul unui par sanatos si puternic.