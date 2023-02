Adevărul despre dispariția lui Suhaib Meshah. Avocatul modelului face lumină în acest caz: "Eu vă spun ce s-a întâmplat"

In articol:

Suhaib Meshah a fost declarat dispărut de autorități, după ce în ultimele săptămâni familia și prietenii nu au mai putut lua legătura cu el. Deși rudele susțin cu tărie că ar fi fost răpit, polițiștii iau în calcul mai multe ipoteze, inclusiv o posibilă înscenare, dat fiind faptul că modelul are calitatea de inculpat într-un dosar penal aflat în desfășurare.

Avocatul tânărului a făcut primele declarații în acest sens.

Avocatul lui Suhaib, primele declarații despre dispariția tânărului

Cazul lui Suhaib a ajuns în atenția presei după ce părinții tânărului au apelat la autorități și au declarat că fiul lor ar putea fi răpit. Și Daniela Crudu a tras un semnal de alarmă în mediul online, referitor la dispariția bărbatului despre care s-a zvonit că a fost iubitul ei. Acum, polițiștii au deschis o anchetă și fac cercetări amănunțite pentru a afla ce s-a întâmplat, de fapt, cu modelul.

Avocatul lui Suhaib a făcut și el câteva declarații, după ce vicepreședintele SNPPC Olt, Cristel Ioțu, a susținut că poate fi luată în calcul și o posibilă înscenare. Reprezentantul sindicatului a dezvăluit că Suhaib Meshah ar trebui să se afle în arest preventiv, potrivit datelor oficiale, și asta pentru că are calitatea de inculpat într-un dosar penal.

Același lucru este confirmat și de avocatul bărbatului, care a declarat că la sfârșitul lunii decembrie s-a prezentat în fața magistraților din Brașov, pentru a cere schimbarea măsurii în control judiciar. Clientul său nu a fost însă prezent în sală, ceea ce a făcut imposibilă judecarea: "A dispărut, e declarat de către tatăl său ca fiind persoană dispărută. Am făcut o sesizare la Poliția Sectorului 1 la serviciul Urmăriri, în data de 4 decembrie 2022. Eu nu știu ce susține fostul avocat, eu vă spun ce s-a întâmplat. Pe 21 decembrie eu am fost la Brașov și am cerut schimbarea măsurii pentru controlul judiciar. Nu a fost judecată din cauza lipsei clientului. Eu vă spun adevărul, alte detalii nu știu.", a declarat avocatul lui Suhaib, potrivit antenastars.ro.

Suhaib Meshah [Sursa foto: Instagram]

Declarațiile avocatului vin la scurt timp după ce reprezentantul SNPPC a transmis că poate să existe o decizie care nu a fost încă publicată privind punerea temporară în libertate a lui Suhaib, în cazul în care ar fi expirat măsura arestului preventiv: "Există și posibilitate ca în momentul în care se afla în sală pentru deliberare să-i fi expirat perioada de arest și erau obligați justițiabilii că să îl pună în libertate și profitând de această chestiune, până la pronunțarea pe respingere, inculpatul să aibă posibilitatea să plece chiar din țară. Există și o altă posibilitate și dacă s-a întâmplat ipoteza pe care am enunțat-o mai devreme(...) există un articol în lege care ne explică darea în urmărire. Nu știu până la momentul acesta de ce nu au reacționat colegii de la Brașov, dar dacă au un dosar pentru dare în urmărire, bine ar fi să comunice acest lucru.", a declarat Vicepreședintele SNPPC Olt, Cristel Ioțu, pentru sursa citată.