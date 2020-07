In articol:

Cu toate acestea, în ciuda ”aroganțelor” celebrei Bianca Pop, nu o dată a pățit să fie la limita... sărăciei. Cel puțin din punctul ei de vedere...

”Miuța de euro din poșetă există. Și va exista. Pe card, nu cash. De fapt, nici card nu am la mine, de fapt umblu cu telefonul și acolo sunt băgate toate. Dar, oricum, nu are cine să mă jefuiască pentru că la ce cunoștințe și relații am... Și nici nu sunt niciodată singură, niciunde”, susține, cu tărie, cu convingere, Bianca Pop. Mai mult, explică ea, banii, pentru ea, sunt ușor de făcut. ”Nu aș vrea să câștig la Loto... În fiecare zi îmi intră bani în cont. De la fani, de la oameni care mă curtează...”, susține controversata ispită.

”Patru milioane șase sute (460 lei, n. red.). Sunt supărată, viața mea, nu am un leu. Trebuie să îi dau bani mamei să meargă la mare... Am oameni care îmi vor da bani, dar nu astăzi. Sunt care vor să mă #$% pe bani, dar nu vreau... Mai bine mor de foame...”, a explicat Bianca Pop într-o conversație devenită virală pe internet pe care nu o vom publica din motive care țin de respectul față de cititorii noștri.

Discuția dintre cele două amice, de altfel, părea să sugereze că Bianca Pop nu era pentru prima oară în situația financiară dificilă pe care o evoca și că, adeseori, ar fi apelat la diverse metode nu tocmai ortodoxe de a face rost de bani.

Ispita Bianca Pop și povestea celor 1000 de euro! Răzvan Botezatu a desființat-o

”Eu nu ies din casa dacă n-am minim cash în poșetă 1000 euro plus bani pe carduri. Adică, n-ai cum. Mă simt ca o boschetară fără 1000 euro, cum să ies așa în oraș? E puțină suma. Dacă n-am cash atât nu ies din casă", a declarat Bianca Pop la TV. Plecată de la vârsta de 19 ani de acasă, orădeanca în vârstă de 29 ani, a mărturisit că talentul și șmecheria sunt lucrurile cele mai importante care au ajutat-o în viață.

”Auzi la ea, e puțină suma... Fir-e-ai al... Auzi! Ai uitat când mâncai fasole, făăăă?”, au fost cuvintele lui Răzvan Botezatu care au aprins spiritele în lumea vedetelor. Pentru că, așa cum era de așteptat, Bianca Pop nu a ezitat să îi sară la beregată fostului prezentator tv, atacându-i orientarea sexuală.

Bianca Pop, umilită în București, iar apoi la mare! A fost dată afară din restaurant și din hotel

Bianca Pop, umilită în București! Transformată în vedetă de Antena 1 cu emisiunea Insula Iubirii, implicată în scandaluri mondene care să îi aducă celebritatea, ispita Bianca Pop a avut surpriza să nu fie primită într-un restaurant din București. Iar acest lucru a scos-o din minți și a lăsat aerele de ”divă” transformându-se într-un exemplu de profesor... de înjurături.

Astfel, cu paharul în mână, Bianca Pop s-a apucat să îi înjure pe cei de la restaurant pentru că nu au primit-o acolo, explicând, printre beep-uri, că ea are geantă de 6.000 de euro, pantofi de 800 euro și că, de fapt, e prea șmecheră pentru ceea ce i s-a întâmplat, scandalul pornit de ispită fiind unul monumental.

Cumva, epiodul s-a repetat la mare, pe Litoralul românesc, scandalul izbucnind în momentul în care Bianca Pop a acuzat personaje cunoscute din lumea gri a afacerilor că ar fi jefuit-o și ar fi dat-o afară, cu forța, din hotel.