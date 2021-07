Adevărul despre noaptea în care Albert Oprea ar fi sărutat-o pe Maria Chițu în somn! Ce este, de fapt, între cei doi foști concurenți de la Survivor România: „E o chestie bolnavă”

Albert Oprea și Maria Chițu [Sursa foto: Instagram] 17:02, iul 19, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Unul dintre momentele pe care fanii înfocați ai Survivor România nu-l vor uita cu siguranță foarte curând este cel în care Albert Oprea se apleacă peste Maria Chițu, în timp ce fosta Războinică dormea, și pare că o sărută pe obraz.

Ei bine, au fost mai multe declarații controversate ale acestora pe margina subiectului, însă de această dată au clarificat totul! Iată ce s-a întâmplat, de fapt, în seara cu pricina și care este relația dintre cei doi.

A sărutat-o sau nu Albert Oprea pe Maria Chițu în timp ce dormea?! Declarații fără perdea

Foștii războinici au fost invitați la Teo Show în urmă cu câteva momente și au explicat tot ce s-a întâmplat în acea seară care a iscat mai multe discuții și controverse. Albert Oprea susține tare și răspicat că el, de fapt, nu ar fi sărutat-o pe colega lui de echipă, ci doar i-a șoptit ceva la ureche. Pe de altă parte, Maria Chițu spune că tânărul ar fi recunoscut în interviuri gestul romantic, însă, în timpul competiției în fața ei a negat. Totuși, din imaginile difuzate pe micul ecran, ea este de părere că Albert chiar a pupat-o în somn și cataloghează acest gest făcut fără acordul ei ca fiind „bolnav”.

Deși telespectatorii au sesizat apropieri între cei doi foști Războinici, ei neagă că ar fi fost vreodată ceva între ei, ba chiar spun că nu se văd niciodată în postura de iubit și iubită.

Albert: Vreau sa lamurim treaba asta si sa spuna si ea.

I-am explicat imediat. Cu doua seri in urma toata lumea dormea si m-am aplecat sa ii spun ceva al ureche.

Maria: Stiu ca am am vorbit si l-am crezut atunci. Mi s-a spus ca a aprut un clip cu noi cand ne-am pupat si ca s-a intamplat noaptea in somn.

Am zis ca nu e normal, omul asta are ceva psihic. Apoi am vorbit cu el si mi-am amintit. In interviuri am inteles ca el a recunoscut ca m-a pupat si in competitie a spus ca nu m-a pupat. Ori i-a fost teama sa spuna, ori e somnambul.

Albert: Intrebara a fost daca am pupat-o vreodata si am spus ca da, dar nu atunci. Am pupat-o pe frunte, pe obraz.

Maria :Se vede clar ca el ma pupa pe mine…

Albert: Asta se vede din camera, dar nu inseamna ca e adevarat…

Maria: Cand am soptit noi la ureche, iti sopteam si eu..

Albert: Noi vorbeam aici si s-a dat doar partea cand sopteam eu.

Maria: Nu stiu exact noaptea in care s-a intamplat asta. Eu cred ca dormeam, nu ma misc… La cum se vede, cred ca m-a pupat cand dormeam.

Albert: Dar nu s-a intamplat treaba asta, imi asumam. Daca voiam sa o pup, nu as fi facut-o in somn. Am incertat si eu sa spun ca nu se vede clar… Cum sa fac asa ceva?! E o chestie bolnava.

Maria: Daca m-a pupat in somn, mi s-ar parea… Eu cand am auzit asta, am spus ca e instabil psihic, cine stie ce mai face noaptea… Nu mi-a placut niciodata de Albert ca si iubit.

Albert: Nici mie nu mi-a placut de Maria ca iubita, mi-a placut ca prietena, i-am spus ca o vad ca pe o sora. (…) Am fost intrebat de toata lumea daca am sarutat-o in timp ce dormea. Cum să fac asa ceva?! Ea stie despre ce e vorba, stie si cine statea in partea stanga… Vorbeam despre Adelina, ca s-a intamplat ceva cu Bogdan.