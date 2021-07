Adevărul despre postura Elenei Marin! Fetele de la Survivor România au dat cărțile pe față: „Are o problemă la...”

Elena Marin de la Survivor România 18:45, iul 21, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Maria Chițu, Simona Hapciuc, Maria Hîngu și Sindy au fost invitate în platoul emisiunii Teo Show, unde au făcut dezvăluiri fierbiți despre lunile petrecute în republica Dominicană. Concurnetele de la Survivor România 2021 au fost supuse unor întrebări legate de băieții din competiție. Ele au răspuns cu „Da” și „Nu” la întrebarile puse de cei doi prezentatori, Teo Trandafir și Bursucu.

Întrebare: Ati dormit in bratele vreunui băiat de la Survivor?

Toate fetele au ridicat „nu”, în afara de Maria, care a dormit în brațele lui Albert.

Simona Hapciuc: Eu nu aveam in brațele cui să dorm pentru că singurul care îmi plăcea și avea burtă era Moroșanu și dormea Elena în brațele lui si a dormit de la început până la sfârșit și nu mai aveam și eu loc.

Întrebare: Ati surprins vreodata pe unul dintre băietii de la Survivor in timp ce se uita la formele voastre?

Maria Chitu: Da.

Toti se uitau, la tot.

Sindy: Mai multi se uitau, dar nu atat de insistent incat sa fie deranjant. Dar mi-am dat seama că se uită. Starlin s-a uitat o dată și Marius.

Simona: La mine era foarte simplu. Eu făcând topless acolo, la un moment dat eram ca un fel de atlas de biologie că erau băieții: „Simo, tu ai silicoane? Că ai sânii mai mari decât ai Alexandrei, dar ai ei sunt mai sus”.

Se uitau și făceau tot felul de comparații. Nici măcar nu se uitau cu admirație sau ceva.

Maria Chițu, Maria Hîngu, Sindy și Simona Hapciuc [Sursa foto: Captura Video]

Postura Elenei Marin le-a atras atenția băieților de la Survivor România

Întrebate dacă băieții de la Survivor România le-au criticat pe fete pentru modul cum arată, toate au recunoscut că un subiect foarte dezbătut a fost postura Elenei Marin. Simona Hapciuc a explicat că Faimoasa are o problemă la coloană, motiv pentru care avea și poziția respectivă.

Întrebare: I-ati surprins vreodată pe băieții de la Survivor în timp ce bârfeau fizicul fetelor din Dominicană?

Simona: La noi se discuta foarte mult în echipă despre Elena si felul ei de a merge, de a sta. Ea ne-a ecplicat că așa e ea si are o problemă la coloană, dar băieții nu înțelegeau și spuneau că e înțepată. Așa stă mereu, și când se spăla în mare așa stătea.

Maria: Am văzut că se vorbea despre fundul Elenei, fundul lui Sindy, sânii Ralucăi, sânii mei.

Sindy: Eu am auzit de Irisha că are un fund frumos, de Elena, de Roxana Ghiță că e frumoasă și arată bine și de Marilena ca ea are fundul cel mai frumos din punctul meu de vedere. Toată lumea a spus asta, arată foarte bine.