George Burcea si Viviana Sposub chiar se iubesc

Interesant este însă ce se petrece în spatele postarilor, mai ales că cei doi amorezi sunt acum izolați împreună, atât George Burcea, cât și frumoasa Viviana Sposub fiind bolnavi, amândoi infectați cu coronavirus.

Mai exact, susțin sursele WOWbiz.ro, George Burcea s-a ”aprins” mai tare ca niciodată după farmecele Vivianei, tânăra prezentatoare TV reușind să îl transforme pe actor într-un bărbat romantic din cale afară. ”George are grijă să îi facă toate plăcerile Vivianei. Acum, de când sunt izolați, el se ocupă de tot ce este nevoie în casă, face curat și gătește, o răsfață din cale afară, vrea să arate că nu este omul care a greșit în alte relații și cel din cauza căruia s-a destrămat o familie. De altfel, George are intenții cât se poate de serioase cu Viviana și nici nu le ascunde, iar ea este mai mult decât încântată”, ne-a spus o sursă din apropierea prezentatoarei TV.

Mai mult, el, spune sursa noastră, a și decis să facă primul pas important al relației și, într-un mediu romantic, i-a mărturisit, deja, că o iubește. ”Viviana a rămas gură cască. Ea îl place foarte mult pe George, dar George, deja, i-a spus că o iubește. E clar, relația lor e deja avansată și abia așteaptă să se termine Ferma de difuzat, să se vindece de COVID pentru a trece la pasul următor. Acum, parcă, George este dispus să renunțe la multe probleme pe care le are în ceea ce privește divorțul de Andreea Bălan, doar pentru a putea fi, 100%, alături de Viviana”, ne-a mai spus sursa citată.

George Burcea, romantic din cale afara cu Viviana Sposub

De altfel, contul de socializare al lui George Burcea este, deja, plin de imagini cu Viviana Sposub, iar fiecare fotografie sau filmuleț cu ei împreună este însoțit de o inimioară, roșie, care spune totul despre ce simte fostul soț al Andreei Bălan pentru prezentatoarea TV.

George Burcea și Viviana s-au infectat cu COVID-19

”Am descoperit, din greșeală, că sunt infectat. Duminică spre luni am avut o durere de cap destul de mare, pe care am pus-o pe fondul oboselii. M-a ținut o zi, după care nu am avut nimic”, a declarat George Burcea pentru Pro TV, iar Viviana l-a completat: ”Imediat după ce am aflat rezultatul lui George, mi-am făcut și eu testul, pentru că noi am cam petrecut timpul împreună. Important este că suntem bine, deocamdată nu avem simptome, stăm izolați, ne-am anunțat familiile”.

George Burcea face orice pentru Viviana Sposub

”Noi nu locuim împreună, dar eu stau în apartament cu nașul celui de-al doilea copil și am decis să nu riscăm să-l infectăm!”, a declarat George Burcea pentru sursa citată. Viviana Sposub, iubita lui George Burcea, este însp ușor speriată de a locui alături de actor o perioadă mai lungă: ”Mi-e teamă că nu am stat în viața mea două săptămâni, legate, cu un bărbat”.