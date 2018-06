victor slav

In urma cu o saptamana, o stire bomba a explodat in presa din Romania! Bianca Dragusanu si Victor Slav s-au despartit dupa sase ani de iubire!

Bianca s-a afisat cateva zile mai tarziu cu Tristan Tate, un om de afaceri englez, cu care ea pare sa traiasca o frumoasa poveste de dragoste, in schimb, in emisiunea lui Teo Trandafir, diva a sustinut ca va pastra in continuare o relatie de amicitie cu Victor, cu care are impreuna o fetita.(intra sa vezi ce decizie de ultim moment a luat Tristan pentru Bianca)

Victor Slav, adevarata relatie pe care o are cu fetita lui! "O iubeste enorm"

In privinta micutei Sofia Natalia, prezentatoarea de la “Te vreau langa mine” a spus ca s-a inteles cu Victor sa aiba grija amandoi de ea, si chiar daca micuta Sofia locuieste cu ea, fostul sau partener de viata are dreptul sa o vada oricand si poate sa isi petreaca timpul cu copilul fara vreo limita.

Spusele Biancai Draguanu au fost confirmate si de prieteni de-ai celor doi care sustin ca Slav este extrem de apropiat de fiica sa.

“Adevarul despre relatia dintre Victor Slav si fetita lui este acela ca, indiferent ce se intampla, in aceste momente, intre el si Bianca, mereu o sa ii lege Sofia. De micuta, Victor se intereseaza zilnic, in plus, are grija de ea in functie de programul din televiziune, si o rasfata ca si pana acum, ca pe o printesica. O iubeste enorm si nu vrea ca ea sa simta vreo schimbare! Vrea sa stie ca ambii parintii ii sunt alaturi”, au dezvaluit apropiati ai fostului cuplu pentru WOWbiz.ro!