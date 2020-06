In articol:

Bianca de la Puterea Dragostei i-a explicat lui Livian de unde sunt florile pe care le-a primit în emisiune. I-a spus că nu vrea să vorbească despre băiatul care a făcut acest gest pentru că ea crede că s-a folosit pentru a-şi face reclamă, pentru că respectivul vorbeşte în vloguri despre ea.

Pe de altă parte, Valentin, băiatul care i-a trimis flori Biancăi în emisiune, este un susţinător al concurentei de la Puterea Dragostei, care a mărturisit că s-a îndrăgostit de ea.

Cum şi-a explicat Valentin, gestul de a-i trimite flori Biancăi în emisiunea Puterea Dragostei

Valentin, băiatul care i-a trimis flori Biancăi în emisiune, şi-a declarat dragostea pentru concurenta de la Puterea Dragostei. ”Ca sa inchid gura rautaciosilor,cine crede ca fac asta pentru bani pentru etc imi pare rau ca viata nu v-a oferit si voua poate o persoana care sa stie sa va respecte, admire, ridice cand este nevoie si ca un simplu gest facut din inima a degenerat asa. Oameni buni, Bianca este o fata cum putine sunt deoarece ok, toti GRESIM nu mai incercati sa pareti oamenii justitiei cand poate si voi ati gresit ! Si da fac vlog pentru ca fata asta merita tot ce e mai bun pentru tot ce a patimit in emisiunea aia”, a scris Valentin, care este un susținător al Biancăi.

Cât despre florile pe care i le-a trimis, Valentin mărturisește că nu a crezut că-i va face atât de mult rău. ”I-am trimis un coșuleț cu flori, nu un inel de logodnă. Nu este normal ca bărbații să trimită flori fetelor? Nu știam că la finalul biletului va fi scris Valentin Ghiga și se va vedea imediat. Nu am vrut să-i fac rău și toată lumea să sară în capul ei. Am facut acest gest ca semn de pretuire, ca sa-i aduca bucurie. Fiecare femeie este fericita cand primeste flori”, este mesajul lui Valentin, care sustine că este îndrăgostit de Bianca.

Care este de fapt relaţia lui Valentin cu Bianca de la Puterea Dragostei

Valentin, băiatul care i-a trimis flori Biancăi în emisiune, a mărturisit şi care este relaţia lui cu frumoasa brunetă concurentă la Puterea Dragostei. Valentin a spus că Bianca l-a blocat pe conturile de socializare după ce a aflat că este îndrăgostit de ea. ”Da, m-a blocat pe Instagram și nu cred că vede nici vlogurile pe care le fac pentru ea”, a mărturisit Valentin, la întrebarea pusă de un amic. El a declarat că probabil Bianca nu a mai vrut ca Livian să interpreteze în vreun fel relația lui cu Bianca, dacă vede cumva un mesaj de la acesta.

Totuși, după ce i-a trimis coșul cu flori Biancăi în emisiune, Valentin a mai avut o postare în care-și exprima sentimenetele pentru concurenta de la Puterea Dragostei: ”Daca as fi avut o floare pentru fiecare moment in care m-am gandit la tine, as putea sa ma plimb prin propria mea gradina pentru totdeauna”. Iar amicii săi i-au trimis numeroase mesaje de susținere.