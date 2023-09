Adevărul despre relația pe care o au în prezent Sore și tatăl fiicei ei! A dezvăluit totul, la mai bine de un an de când și-au spus ”Adio”: „Nu am mai avut de ce să sufăr”

In articol:

În urmă cu mai bine de un an, Sore anunța public că ea și tatăl fiicei sale și-au spus ”Adio”, după 8 ani de relație. Totuși, la acel moment, vedeta nu a dorit să ofere mai multe detalii sau să facă declarații despre separare, explicând că tot ce își dorește este să aibă parte de liniște și înțelegere, trecând printr-o situație delicată.

Ei bine, de curând, artista a fost mai sinceră ca niciodată și a făcut o serie de declarații despre despărțirea de fostul partener de viață, mărturisind că separarea a fost una în termeni amiabili, mai ales că s-au înțeles de minune atunci când au luat această decizie.

Mai mult, legat de relația lor din prezent, Sore susține că se înțelege foarte bine cu fostul partener și sunt prieteni buni.

„A fost o separare foarte frumoasă! Foarte frumoasă e poate exagerat spus, a fost în termeni foarte ok pentru că practic despărțirea sau ruperea sau relația consumată și încheiată deja se terminase. Vreau să spun că practic nu am mai avut ce să sufăr pentru că dacă a fost ceva deja fusese, trecuse. Și a fost o separare foarte ok pentru că am reușit să comunicăm foarte ok amândoi în momentul ăla și de atunci încoace suntem foarte echilibrați în creșterea lui Erin. Este realmente un tată extraordinar. Și chiar i-am zis de curând că Erin îl vede ca pe un erou și are dreptate pentru că el pentru ea este ireproșabil!(...) Noi astăzi suntem prieteni mai buni decât am fost înainte. Ne înțelegem mai bine decât ne înțelegeam înainte, eu cu el, la asta mă refer! Așa cum privesc eu din momentul ăsta cu optica mea, lucrurile sunt mai bine decât erau!”, a dezvăluit Sore, în cadrul podcast-ului lui Jorge.

Este sau nu Sore pregătită de o nouă relație

De asemenea, întrebată dacă este sau nu pregătită să aibă, din nou, încredere într-un bărbat și să-și refacă viața alături de o altă persoană, Sore a fost extrem de sinceră și a oferit un răspuns afirmativ.

Cu toate acestea, însă, vedeta a spus că știe foarte bine ce își dorește de la un viitor partener, motiv pentru care nu este destul de ușor să găsească persoana potrivită pentru ea.

„Jorge: Ești pregătită să ai încredere într-un bărbat?

Sore: Da, eu sunt pregătită dar din păcate, pentru multe persoane, știu foarte bine ce vreau...”, a fost discuția dintre cei doi.