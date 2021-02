Adevărul despre situația lui Sebastian Chitoșcă de la Survivor! Și-a luat casă și conduce un bolid de lux! ”Cu atât am rămas din fotbal”

In articol:

Drama lui Sebastian Chitoșcă de la Survivor România 2021 a ajuns deja cunoscută de toată România.

O casă și o mașină din 103 meciuri în Liga 1

El s-a lăsat de fotbal după un accident grav al fretelui său și a plecat în Germania, unde a lucrat ca vopsitor auto sau preparautor de sushi. Ce a făcut Sebastian cu banii din fotbal: și-a cumpărat o casă și o mașină scumpă.

Sebastian Chitoșcă are 103 meciuri în Liga 1 și a jucat inclusiv pentru FCSB. Faimosul de la Survivor România 2021 a mărturisit însă că a avut unul dintre cele mai mici salarii din Liga 1.

”N-am alergat niciodată după salarii mari, la Steaua (FCSB, n.r.) și Botoșani am avut 3.500 de euro/lună. Am spus că nu se poate așa, să ajungi să joci pe 1.000 de euro în fotbal... e o sumă foarte mică. Atât primeam eu din Liga 2. Nu am acceptat”, a povestit Sebastian Chitoșcă într-un interviu.

Sebastian Chitoșcă are o mașină scumpă

Cum, necum, Chitoșcă a reușit să strângă ceva bani din fotbal și să-i investească în două lucruri pe care și le-a dorit încă de când era copil: propria casă și o mașină scumpă. El și-a prezentat bolidul său marca Audi fanilor de pe canalul propriu de Youtube

”Aceasta este bijuteria mea mică. Cu atât am mai rămas după fotbal, și o casă!”, a spus Sebi pe canalul său de Youtube.

A plecat în Germania în mașina de lux și a lucrat ca vopsitor

Interesant este faptul că el a plecat în Germania cu mașina, așa că probabil avea cel mai

scump automobil dintre vospitorii auto de la service-ul la care lucra.

”După două luni m-am angajat în Germania, cu carte de muncă. Îmi vine să râd. Pregătitor auto la o vopsitorie, care lucra pentru nişte reprezentanţe, un loc de muncă ok. Mi-am învăţat meseria în două luni. M-am decis ca să mă las şi să fiu vopsitor, e o meserie frumoasă, am şi talent, dar am făcut-o de nevoie. Eu pot să repar maşina oricui. Nu am avut pe nimeni în Germania ca să joc fotbal acolo, nu am putut suna pe nimeni. Aveam agent, dar nu mi-am permis niciodată să deranjez pe cineva, poate e şi un defect al meu. Agentul mi-a propus ceva, dar nu erau oferte bune pentru mine şi familia mea. El m-a ajutat”, a mai povestit Chitoșcă.

Fratele lui Sebi și-a revenit

Sebastian Chitoșcă a plecat în Germania pentru a avea grijă de fratele lui deși primise o ofertă din Liga a III-a de la CSA Steaua, pe un salariu de 8.000 de lei. Totuși, alegerea s-a dovedit a fi una corectă, pentru că fratele lui Sebi și-a revenit după ce a stat o perioadă în comă, iar acum se simte destul de bine.

” După ce şi-a revenit, fratele meu m-a întrebat dacă mai joc fotbal. Atunci m-am emoţionat (n.r.- plânge). Ne-a recunoscut pe toţi. El nu mai poate munci, conduce greu, dar nu e indicat. Nu mai poate face efort”, a mai spus Sebastian Chitoșcă.