Adevărul din spatele zvonurilor că Lora și Ionuț Ghenu s-au despărțit! Au vorbit pentru prima dată despre asta: „Fiecare are povestea lui de trăit”

Lora și Ionuț Ghenu se numără printre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc, iar de-a lungul timpului de când au o relație, viața i-a supus la multe încercări, după cum chiar ei au declarat, în cadrul unui interviu recent.

Deși cei doi se află acum într-o vacanță prelungită peste hotare, au apărut numeroase zvonuri potrivit cărora, blondina și logodnicul ei s-au despărțit.

Din acest motiv, cântăreața a făcut o serie de declarații pe baza acestui subiect, lămurind politicos curiozitatea fanilor și explicând că ea și partenerul ei de viață formează în continuare un cuplu.

„ Fiecare om concepe cât poate. Unii înțeleg că oamenii sunt diferiți și fiecare are povestea lui de trăit, alții nu înțeleg nici ce trăiesc ei înșiși, cu atât mai mult nu pot adjudeca adevărul din relația altora. În politica iubirii, două legi sunt obligatorii: reciprocitatea și consecvența. În rest, liber la imaginație! În viața asta, nu e nimeni dator să stea unde nu iubește. Dacă ești într-o relație cu cineva care crede că ești iubirea vieții ei/lui și nu simți la fel, nu este datoria ta să rămâi acolo sau să te oferi recompensă cui se poartă frumos cu tine. Nu există rețete câștigătoare valabile pentru toată lumea, doar reciprocitatea este de unde începe construcția unei relații sănătoase. Altfel, vei fi într-o relație bazată pe victimizare și șantaj emoțional, în care omului de lângă tine nu îi pasă că tu nu îl iubești, ci doar că ești acolo și că lumea vede asta. Când cineva te iubește cu adevărat, nu te constrânge cu nimic să rămâi și în niciun caz nu se răzbună când îi spui ce simți, îi strângi mâna și îți vezi mai departe de drum. Eu cu Ionuț am avut lecțiile noastre de învățat și piedicile noastre de depășit. Încă suntem învățăcei, chiar și după atâta timp petrecut mai mult non-stop împreună. E normal să nu fim chiar siamezi, să fim OK și când programele noastre sunt diferite. E normal să ne petrecem timp separat cu prietenii noștri și să avem activități diferite. Pentru mine este esențial să petrec și timp singură. Eu doar așa îmi pot face cu adevărat ordine în gânduri. Îmi place femeia care am devenit.”, a declarat Lora, pentru Viva.ro.

Lora, despre căsătoria cu Ionuț Ghenu

Întrebată dacă are planuri de căsătorie cu Ionuț Ghenu, chiar peste hotare, acolo unde cei doi îndrăgostiți se află în acest moment, Lora a explicat că nu ar putea face acest pas, fără a-i avea alături pe cei apropiați.

„Nu aș putea să mă căsătoresc fără prieteni și fără familia noastră. Nici nu m-am mai grăbit să fac acest pas, recunosc… Mă entuziasmez, apoi simt un soi de frică. Nici vremurile n-au ținut cu planurile noastre, ce-i drept. De câte ori îmi făceam curaj, se întâmpla ceva și am zis că vom lăsa lucrurile să se întâmple natural. Profit de timpul ăsta să-mi cultiv indiferența față de atacurile pe care trecutul încă mi le livrează.”, a mai spus Lora, pentru aceeași sursă.

Lora și Ionuț Ghenu [Sursa foto: Instagram]