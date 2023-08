„Adevărul îl găsiți acum” Andreea Marin a rupt tăcerea despre zvonurile apărute în online! Vedeta a răbufnit, după ce s-a spus că a fost dată în judecată

In articol:

Andreea Marin este una dintre cele mai cunoscute și mai îndrăgite prezentatoare TV de la noi din țară și are extrem de mulți fani, însă nu este deloc ocolită de probleme. Aparițiile numeroase pe care le are în fața publicului o implică, fără să vrea, în multe situații neplăcute.

Zilele trecute, în presă a apărut zvonul cum că Zâna Surprizelor ar fi fost dată în judecată , lucru care a făcut-o să răbufnească pe internet.

Andreea Marin a fost întotdeauna foarte discretă în legătură cu viața ei personală, însă ultimele informații apărute despre ea au determinat-o să vorbească, public, despre problemele cu care se confruntă. În ultimul timp, câteva site-uri fantomă au promovat anunțuri false cu privire la Zâna Surprizelor, spunând că aceasta a fost dată în judecată sau chiar arestată. Vedeta nu s-a mai putut abține și a vrut să spună tot adevărul despre această situație, mărturisind că informațiile sunt false și că acele site-uri sunt doar clone ale unor platforme mass-media extrem de cunoscute.

„Bună dimineața! Întrucât în ultimele zile am tot primit mesaje în care eram întrebată dacă este adevărată o știre care mă implică și dacă oamenii pot avea încredere în presupusa mea declarație (un fals, în fapt, declarația nu există în realitate) care ar fi îndemnat lumea să investească într-un anumit mod pentru a se îmbogăți (niciodată nu veți auzi o astfel de recomandare din partea mea!), i-am sunat pe colegii de la(...), căci pe platforma lor părea a fi știrea care s-a viralizat, și i-am rugat să lămurim împreună, fiecare pe canalele sale, situația ilegală- căci e vorba de o clonă a site-ului făcută, evident, ilegal, cu știri false- iar adevărul îl găsiți acum în articolul postat azi pe contul meu oficial de facebook”, a scris Andreea Marin pe rețelele de socializare.

Andreea Marin, victima unei înșelătorii pe internet [Sursa foto: Instagram]

Andreea Marin și-a sfătuit fanii să verifice informațiile, înainte de a le crede

Știrea despre faptul că vedeta ar fi fost dată în judecată nu este singura care i-a îngrijorat pe fanii acesteia. Pe alte site-uri fantomă au apărut articole în care Andreea Marin ar promova anumite produse „minune”, care ar face ridurile să dispară rapid. Zâna Surprizelor a transmis un mesaj clar, spunând că este vorba despre o înșelătorie și i-a sfătuit de cititori să verifice, de fiecare dată, informațiile pe care le vad în presă, comparându-le cu cele prezentate de ea, pe paginile sale de pe rețelele de

socializare.

„Citiți, vă rog, cu atenție, dați share pentru ca oamenii să afle în număr cât mai mare, și când primiți linkuri asupra cărora aveți îndoieli, nu dați click pe acestea, pot conține viruși care vă pot crea mari probleme! De asemenea, sunt multe site-uri fantoma care folosesc în mod fals imaginea mea pentru a vinde diverse produse, nu le cumpărați, nu va lăsați pacăliți. Cum puteți verifica? Dacă nu gasiti acele produse în postările de pe canalele mele de social media( Facebook Andreea Marin si Instagram andreeamarinromania, ambele cu bifă albastră care arată ca sunt canale oficiale), atunci nu sunt decât reclame false. Am dat mai multe exemple in fotografii aici, am încercuit sursele false, vedeți stirea adevărată(...) pe contul meu de Facebook Andreea Marin. Atenție, așadar. Un gând bun tuturor!”, a conchis vedeta.