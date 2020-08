In articol:

Alexandra, în gala Puterea Dragostei 23 august

După ce Nicos și Alexandra au pus punct relației lor, iar George a spus de nenumărate ori că nu este de acord ca Mona să-și continue prietenia cu Alexandra, cei doi bărbați fac declarații incendiare!

Nicos explică, din punctul lui de vedere, despre ce a fost vorba în relația scurtă pe care a avut-o cu Alexadra.

Nicos: Ți-ai bătut joc de mine! Am vrut să fiu cu tine cu orice risc! Ți-ai bătut joc de mine! Toate fetele care mi-ați dat mesaj pe Instagram și mi-ați spus că vreți să fiți cu mine, intrați în emisiune! De ce ai făcut pacturi cu Mona?! Și tu vrei materiale, și tu vrei bani?!

Mona: Nu a fost un pact. A fost pur și simplu un subiect!

Nicos: Ați vrut să faceți materiale cu mine....

George a intervenit în scandalul legat de materiale, vrând să clarifice situația.

Citeste si: A fost sau n-a fost? Col. (r) SRI Tudor Pacuraru: În 89 am avut Revoluție, cu solidă imixtiune străină - evz.ro

George: Ce m-a deranjat pe mine: mă deranjează că tu, atâtea zile, nu ai fost în stare, fiind iubita lui Nicos, să-i spui. «Uite ce m-a intrebat Mona» . Chiar dacă întrebarea ți-a fost adresată ție, s-a simtit el. Pentru ca tu nu i-ai spui lui Nicos că Mona te-a intrebat, că urmează sa-ți pună asemenea intrebare in emisiune. Ei doi au avut un conflict. Poate acum nu o jignea, poate nu apărea ce a apărut. Puteai să-i dai un mesaj, să-i spui. Că nu cred că se ajungea în punctul ăsta.

Întrebat de ce este deranjat de faptul că Alexandra face parte din toate promo-urile, Nicos a răspuns, de această dată calm.

Citeste si: Bianca Pop i-a salvat pe Roxana Prințesa Ardealului și iubitul ei, Florin Rusu de la Puterea Dragostei. Cei doi au trecut prin momente de groază

Citeste si: Puterea Dragostei 23 august: acuzații scandaloase! Alexandra, la cuțite cu o fată: ”Nu pot să te înghit!”

Citeste si: Veste proastă pentru părinți. Declarația pe proprie răspundere, ineficientă? Cum va arăta școala din septembrie

Nicos a demascat planul Alexandrei!

Nicos: Nu sunt deranjat de faptul că s-a folosit de mine, prin intermediul meu, ca să mențină materialele printre primele.

Alexandra: Acum am aflat si eu despre ce vorbiți. Nu am fost lasata sa vorbesc, cred ca pana ieri, cand am reușit să port o discuție cu George. Toata saptamana am fost huiduită, injurată...

Nicos, în gala Puterea Dragostei 23 august

Nicos: O rugați să vorbească, și când vorbeste ea are niste explicații nule.Ea fiind fosta iubita a mea, Mona fiind fosta sora, aporpiata a mea, erau două captete care se băteau unul în altul. Au fost 3 sanse. Unu, ori ma anunța Mona, prietena mea, doi, ori ma anunta Alexandra, fosta iubita, chiar și în emisiune sau seara, sau trei, sa nu ma anunte niciuna si sa curga materialele.

Întrebat de prezentatoare dacă crede că totul a fost o strategie, Nicos a explicat clar că el asta crede, și că a susținut de mai de mult timp această ipoteză.

Alexandra: Eu după gala trecută i-am spus lui Nicos că știam de întrebare.... și pe el efectiv nu l-a interesat.