Adi de la Vâlcea e la zi cu toate dările pentru stat

Adi de la Vâlcea are mai bine de 15 ani de când a intrat ”în legalitate”. El își plătește periodic taxele și impozitele către stat iar suma pe care o cotizează este una enormă: 50.000 euro pe an. Adi de la Vâlcea spune că a avut mai multe controale de la ANAF și de fiecare dată a ieșit foarte bine. El spune încă că nu are cunoștințe dacă ceilalți colegi din lumea manelelor fac la fel.

Adi de la Vâlcea: 350 de euro lunar, doar impozit la mașini

”În prezent, eu plătesc în jur de... am 5 angajați la care plătesc 23 de milioane, 2.300 ron, eu spun aproximativ... Asta înseamnă 11.500 ron... asta ar pleca o dată din firma mea...

Apoi, am impozit, am 1% pentru că am angajați și cred că 6% dividende. Dar dividendele, din ce am înțeles eu de la coontabil, pot să plătesc 6% cred că doar la 25.000 de ron, când scot, restul trebuie să plătesc undeva la 12 și ceva la sută.

Adi de la Vâlcea a fost controlat de ANAF

Mai plătesc la mașini. La una din mașini plătesc 10.000 ron anual, asta înseamnă cam 200 euro lunar, la altă mașină plătesc 100... vreo 350 de euro plătesc la mașini (lunar, n.r.), pe care tot la stat îi dau. Dacă nu câștigam bani, nu aveam ce să dau la stat.

Eu cred că plătesc între 3.500 și 4.000 de euro, lunar. La partea cu dividendele nu sunt foarte sigur... Și, mai am o firmă... Eu aș zice că pe undeva mai mult de 4.500 euro. În mare, plătesc undeva la 4.000 euro.

Adi de la Vâlcea: ”50.000 euro pe an sunt ceva bani, nu?”

Asta înseamnă că Adi de la Vâlcea plătește vreo 50.000 de euro pe an. Sunt ceva bani, nu?

Am învățat că nu poți să iei tu toți banii. E zeciuiala, și în Biblie spune, trebuie să dai zeciuiala. Așa facem, dăm statului, că e normal să dăm. Eu fac treaba asta din 2004. N-a fost suma asta din 2004, a oscilat, dar în momentul de față, eu plătesc cam suma asta, mai mult sau mai puțin.

Sunt un tip corect, am avut controale de la ANAF și niciodată nu m-a găsit în neregulă, să primesc amenzi sau chestii de genul ăsta. Am un contbil care are grijă de fondurile mele, întotdeauna fac contracte pentru evenimentele mele. E o sumă pe care o pot plăti, nu e o sumă atât de mare încât să merite să risc. Și nici nu vreau să risc.

V-am spus cât plătesc eu, nu știu alți colegi de-ai mei cât plătesc. Fiecare... unii plătesc, alții poate nu, eu nu știu, de ce să spun, nu e treaba mea. Dar Adi de la Vâlcea plătește în jur de 50.000 euro pe an. Sunt vreo 4-5 salarii bunicele, eu le plătesc lunar”, a povestit Adi de la Vâlcea pe vlogul său.