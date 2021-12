Adi Nartea a văzut moartea cu ochii! Cum se simte actorul, la patru ani de la operația care i-a schimbat viața

In articol:

Adi Nartea este unul dintre cei mai cunoscut actori ai momentului. El și-a făcut curaj și a dezvăluit recent un episod foarte dificil din viața lui. În urmă cu patru ani de zile, el a fost diagnosticat cu o tumoră la cap, numită schwanom de trigemen.

Actorul a avut norocul să o descopere la timp, însă a fost avertizat de medici că poate rămâne desfigurat în urma prime intervenții. El a trecut prin două operații, iar în momentul de față poate să vorbească despre acest episod la domeniul trecutului. Într-un interviu recent, Adi Nartea a povestit cum s-a simțit întreaga experiență.

„Este foarte greu sa raspund, pe scurt, ce a însemnat. De la aflarea veștii și până la momentul operației, viața mea s-a schimbat total. Mi-am dorit sa dețin controlul la tot, dar sunt atât de multe lucruri care se întâmpla, încât în mintea

ta apar doar întrebări: o să fie bine, o să mai trăiești? Eu, unul, am simțit că m-am întors la întrebari pe care nu le-aș fi pus altfel vizavi de viața și de ceea ce va urma. După ce am aflat vestea, mi-au trebuit câteva zile sa o diger, iar apoi am intrat într-un… mood operațional, sa îi spunem”, a declarat actorul, pentru VIVA.

Persoanelor care se confrntă cu situații asemănătoare sau dificile, Adi Nartea îi sfătuiește să își țină mintea ocupată și să nu fie singuri în această perioadă.

„Un sfat ar fi să își țină mintea ocupată, nu să îți plângi de mila, deoarece nu te va ajuta în niciun fel. Cred ca e mai bine să îi activezi acel plan de acțiune, în care să faci orice. Nu ai motive sa ieși din casă și să faci anumite lucruri? Ieși! Sună un prieten, ajută pe cineva. Pe mine m-a ținut ocupat birocrația – tot ce aveam de făcut pentru pregătirea operației și în elegerea mai bună termenilor medicali. Dacă-ți dai pauze și intri în depresie… greu îți mai revii de acolo. Pâna una, alta, chiar dacă s-a întâmplat ceva, te uiți la tine: ai doua mâini, doua picioare, respiri? Pornește de acolo! Când toată lumea caută rețeta perfectă, cel mai important e să cunoști ingredientul principal: pe tine. Iar pentru asta nu-ți trebuie neapărat vreo experiență traumatizanta, ci poți să-ți imaginezi și să o faci fără a fi nevoit sa treci prin asta”, a transmis Adi Nartea, pentru aceeași sursă.

În momentul de față, actorul merge regulat la controale și se află în afara oricărui pericol. El îi sfătuiește și pe oamenii de acasă să viziteze un doctor tot mai des după vârsta de 40 de ani.

Adi Nartea a fost operat de două ori în Franța [Sursa foto: Instagram]

Adi Nartea își dorește să devină tătic a treia oară?

După ce s-a vindecat de boala care l-a făcut să vadă moartea cu ochii, Adi Nartea s-a putut axa pe cariera sa din televiziune, cât și pe familie. El trăiește o poveste de dragoste alături de soția lui, Alina, alături de care are două fetițe. Întrebat dacă își mai dorește încă un copil, actorul a mărturisit că nu exclude această posibilitate.

„Eu am sperat ca Petra să fie băiat, îmi doream asta. Aş mai încerca, dar trebuie să vorbesc şi cu Alina, singur nu-mi iese. Nu abordez deocamdată subiectul.

Ce o fi, o fi, nu ne punem bariere, limite sau targeturi. Deocamdată, mă bucur extraordinar de mult că o avem pe Petra. Nu aş da niciodată timpul înapoi să se schimbe în băiat.", a transmis Adi Nartea, într-un interviu pentru okmagazine.ro .

