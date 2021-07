Adi Nartea [Sursa foto: MediaFax Foto] 08:30, iul 6, 2021 Autor: Elena Popescu

Adi Nartea, depistat cu o tumoare! Actorul din serialul Vlad a fost operat în Franța, după ce a fost depistat cu o tumoare la cap.

Adi Nartea, depistat cu o tumoare

Adi Nartea, actorul din serialul Vlad, a fost depistat cu o tumoare în urmă cu patru ani. Primul simptom pe care actorul l-a avut a fost o ureche înfundată, iar după mai multe investigații a aflat, de fapt, care era adevărata problemă.

”Totul a început acum 4 ani, când aveam urechea stângă înfundată, efectiv, și nu știam de ce. Făceam aerosoli și ORL-iștii spuneau că am urechea înfundată pentru că am deviație de sept.

Mi-au zis să fac o operație de deviație de sept. Am fost la vreo trei sau patru medici, toți au zis același lucru. Am zis bine, hai să mă operez.

Mai erau niște simptome, când mergeam la dentist și stăteam cu gura deschisă foarte mult, când o închideam, mă furnica foarte tare pe dedesubt, pe partea stângă, în interior”, a spus actorul în cadrul unui podcast.

Adrian Nartea a fost îndemnat de mama sa să facă mai multe investigații, printre care și un RMN. Tot aceasta a fost cea care i-a dat cumplita veste.

Astfel, actorul a mers la mai mulți medici neurologi și neurochirurgi.

”După am asociat. Mama, când i-am spus, mi-a zis să fac un RMN. Tot mama mi-a trimis după câteva zile un mail în care îmi spunea că au găsit o formațiune care e intra-craniană, să nu-mi fac probleme, să stau liniștit. Mie nu-mi venea să cred. De ce nu m-a sunat, de ce mi-a trimis mail. Probabil a vrut să evite conversația. Am înțeles că am o tumoare în cap, în spatele ochiului.

Am început să sun și să merg la neurologi, neurochirurgi, am consultat vreo patru. A început un periplu ca să-mi dau seama ce era de făcut. Tumoarea era mare, lungime 4 cm, lățime 3 cm, grosime vreo 1 și ceva 2 cm, mare, foarte mare”, a mai spus Adi Nartea.

Adrian Nartea, din nou tată de fată! Soția celebrului actor a născut: „Începe un nou capitol în viețile noastre”

Adi Nartea[Sursa foto: MediaFax Foto]

Adi Nartea, diagnosticat cu schwanom de trigemen

Adi Nartea a descoperit că are o tumoare intra-craniană, care se numește schwanom de trigemen, iar dacă nu ar fi descoperit-o la timp, lucrurile ar fi putut să se agraveze.

”Se numește schwanom de trigemen. Este o tumoare care crește pe teaca nervilor, ca o aluniță, dar pe interior. Sunt mulți oameni care au genul ăsta de tumori care cresc și se opresc.

Unele nu se opresc din creștere. Asta s-a întâmplat la mine. A fost o creștere lentă. Doctorii mi-au spus că era o chestiune de 6, 7, 8 luni până să mi se întâmple ceva neurologic, să cad efectiv pe stradă. Ea a intrat 3 cm jumate în cutia craniană, împingea emisfera stângă în sus”, a mărturisit Adi Nartea.

Adi Nartea, operat în Franța

Medicii i-au spus lui Adrian Nartea că există o mare probabilitate de a rămâne desfigurat în urma operației prin care avea să treacă și că ar fi bine să se reorienteze profesional.

”Îmi aduc aminte că primul medic, specializat pe imagistică, s-a uitat la mine și m-a întrebat dacă m-a văzut pe la televizor. I-am spus că da și mi-a zis: «Ar fi ok dacă ai începe să te reorientezi spre un job în care nu prea ai de-a face cu oamenii, pentru că după intervenție este risc mare să rămâi desfigurat»”, a povestit actorul.

În cele din urmă, Adi Nartea s-a operat de două ori la Lyon în Franța. Tumoarea i-a fost extirpată în a doua intervenție chirurgicală prin care actorul a trecut.

”Era o chestiune de câteva săptămâni, o lună, în care trebuia intervenit. Prima operație a durat undeva la 6 ore sau 7. După am stat 7 zile în spital. N-au reușit să scoată toată tumoarea, pentru că era foarte solidă pe alocuri. Profesorul a zis că nu riscă, pentru că era aproape de o zonă nobilă. În momentul în care a intentat să tragă de ea, am intrat în fibrilații pe masa de operație”, a mai spus Adi Nartea.