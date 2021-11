Adi Sînă, invitat să cânte la o nuntă de pakistanezi! Imagini fabuloase de la petrecere. Artistul a avut parte de o mare surpriză: " Parcă am visat, parca am fost într-un film la Bollywood"

In articol:

Adi Sînă, cu numele complet de Adrian Claudiu Sînă, este cunoscut ca producător, cântăreț și DJ român. A cunoscut succesul încă din perioada când era fondatorul și solistul trupei Akcent. Acesta are numeroase hituri, precum "Mă dor ochii, mă dor", "Tu m-ai dat gata", "Noi simțim la fel", "Angel", "Piatra de pe inimă", "Arde ceva", "Hold On", "Kamelia", care

Adi Sînă invitat să cânte la o nuntă de pakistanezi

au adunat zeci de milioane de vizualizări.

Adi Sînă [Sursa foto: Instagram]

Recent, Adrian Sînă a fost invitat să cânte la o nuntă...în Pakistan. Artistul a postat pe rețele sociale, imagini de la eveniment, unde a surprins o sală întreagă de nuntași care dansau și cântau pe melodiile lui. Artistul chiar a avut parte de o surpriză din partea invitaților, care îi știau toate piesele și au fredonat versurile melodiilor din programul pregătit.

Cântărețul este mai mult decât onorat că a participat la un astfel de eveniment. Acesta a postat diferite mesaje pe contul lui de Instagram, recunoscând că este de departe cea mai interesantă nuntă la care a participat.

"Cu siguranța unul dintre cele mai spectaculoase momente din cariera mea, o nunta superba in Lahore. Parcă am visat, parca am fost intr-un film la Bollywood…", a mărturisit Adi Sînă pe rețelele sociale.

Adi Sînă a făcut senzație în Pakistan

Adi Sînă [Sursa foto: Instagram]

Nunta la care a fost invitat să cânte nu este singurul eveniment la care Adrian Sînă a luat parte. Acesta are în desfășurare un turneu în Hunza, menit să promoveze turismul în Pakistan. Proiectul este plănuit încă de luna trecută, iar acum este pus în practică.

Pentru moment, artistul a părăsit România și se bucură din plin de succesul din Pakistan. Localnicii îl apreciază foarte mult și îi cunosc toate melodiile.