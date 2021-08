Adi Sînă s-a reprofilat în carieră. Acum, artistul petrece 20% din timp făcând muzică, iar restul de 80% îl dedică afacerii familiei. Ce planuri de viitor are cântărețul: „O să lansez și o linie pentru...”

Adi Sînă și Anca Serea [Sursa foto: Instagram] 17:49, aug 10, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

In articol:

Pandemia nu l-a prins pe picior greșit pe Adi Sînă, ba din contră. Dacă mulți artiști au suferit în urma pierderilor financiare, se pare că fondatorul trupei Akcent a câștigat sume deloc neglijabile.

Adi Sînă și Anca Serea au pornit de la 0 o afacere cu cosmetice bio, trend ce devine tot mai căutat și în România.

Lucrând din greu și cu multă perseverență, Adi Sînă și soția lui, frumoasa Anca Serea au reușit să pună bazele unei afaceri de succes în domeniul frumuseții naturiste.

Citeste si: Anca Serea, dezvăluiri despre problemele grave de sănătate: ”Voiam să-mi scriu testamentul”

Vânzarea cosmeticelor bio a crescut treptat, în special pe timpul pandemiei, atunci când saloanele de înfrumusețare au fost închise. Adi Sînă s-a dedicat de la început trup și suflet proiectului pe care l-a creat cu prezentatoarea de știri, astfel că succesul nu a întârziat să apară.

Citeste si: O batrana, in ultimele clipe ale vietii, i-a spus preotului: „La inmormantare, vreau sa mi se puna in mana o lingurita!” Parintele a amutit cand a aflat motivul- bzi.ro

“ Am muncit mai mult în pandemie decât în timpuri normale într-un alt domeniu. Adică m-am reprofilat. Cosmeticele îmi ocupă 80% din timp, iar muzica, doar 20%. N-am renunţat la muzică, am stat mai puţin în studioul de înregistrări, am concerte în fiecare săptămână. Am făcut muzică ani de zile devenind o rutină, iar acest proiect m-a făcut să studiez mult şi să învăţ lucruri noi ” a declarat artistul.

Adi Sînă și Anca Serea au dat lovitura în afaceri[Sursa foto: Instagram]

Adi Sînă are de gând să extindă afacerea

Succesul răsunător i-a făcut pe soții Sînă să treacă la următorul nivel. După ce cântărețul care făcea furori cu hit-urile sale a lăsat muzica pe plan secund, s-a apucat să studieze despre tot ce înseamnă creme de corp, vopsele de păr sau măști de față.

Citeste si: Anca Serea, despre cea de-a șaptea sarcină! Ce probleme are, de fapt, soția lui Adi Sînă: „Aproape că am căzut din picioare”

Acum, Adi Sînă intenționează să lanseze în viitorul apropiat și o linie de cosmetice dedicate bărbaților.

„ Acum ne ocupăm de firma noastră online de cosmetice. Împreună cu Anca am deschis un brand de cosmetice şi am lucrat foarte mult la proiectul acesta. Şi cu toate acestea lucrez în fiecare zi la partea de cosmetică, pentru că a trebuit să învăţ, să o iau de la zero. Acum ştiu totul despre vopsele de păr, creme antiîmbătrânire. M-am documentat foarte mult cu un an înainte de pandemie, am deschis magazinul acesta. Iar în pandemie ne-am extins şi am învăţat foarte multe lucruri despre zona asta. O să lansez şi o linie pentru bărbaţi toamna asta şi sper că va fi bine .” a mai adăugat soțul Ancăi Serea.