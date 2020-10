Adina Apostol, supraviețuitoare a tragediei din Colectiv, poveste de viață impresionantă! Spitalul a ajuns a doua ei casă: „Erai efectiv ca într-un film cu zombie”

Adina Apostol, una dintre supraviețuitoarele tragediei de la Colectiv [Sursa foto: Facebook/ Adina Apostol]

Au trecut cinci ani de la tragedia din Colectiv, iar situația din România nu s-a schimbat cu foarte mult. Acestea sunt cuvintele Adinei Apostol, una dintre victimele incendiului din seara de 30 octombrie 2015. Tânăra a fost în clubul Colectiv alături de o prietenă și își amintește și acum tot ce s-a întâmplat în acea seară. Ea a fost prinsă de flăcările care au izbucnit în club.

„Îmi amintesc că era 22 și ceva. Nu am ajuns cu mult timp înainte să ardă stâlpul. Eram în zona barului și vorbeam cu prietena mea. Eram aproape de ieșire. M-am blocat undeva la mijlocul containerului și m-am ars foarte tare pe mâini pentru că încercam să ajung spre ușă, să mă agăț de tocul ușii. Când a venit flacăra am avut mâinile întinse și apoi mi le-am pus în cap. Am fost împinsă de mulțime și am căzut la pământ. Acela a fost unul dintre momentele mele norocoase. Atunci am leșinat din cauza durerii. Am iahalat fum, am avut plămânii arși. Am întins mâinile afară și am simțit aer rece. Am avut norocul că un băiat m-a tras de mâini și m-a scos afară (...) Din cauza andrenalinei nu erai conștient că ești atât de ars și nici nu simțeai durerea. În schimb m-a șocat că am văzut oamenii negri ca tăciunile și erai efectiv ca într-un film cu zombie. Pe prietena mea inițial nu au vrut să o lase să vină cu ambulanța, deoarece ea părea mai puțin arsă”, a declarat Adina Apostol.

Adina Apostol nu mai ține minte câte operații a făcut! Spitalul i-a devenit a doua casă

Tânăra a fost internată la Spitalul Elias din Capitală, unde a rămas până la data de 7 noimebrie. După aceea, ea fost transferată în Belgia. De-a lungul celor cinci ani de la tragedie, Adina a fost supusă la zeci de operații, atât de multe încât le-a pierdut numărul. „Nici nu îmi mai amintesc numărul lor”, a spus tânăra. Pentru ea, spitalul a devenit ca o a doua casă. Ea a fost internată în spitale din România, Belgia și Suedia. A avut operații la nivelul mâinilor, spatelui, degetelor și feței. Operații pe care nu le-a terminat nici în ziua de astăzi.

În Belgia, Adina Apostol a fost înștiințată de medici că are nouă infecții nosocomiale. „Îmi făceau cocktail de perfuzii și antibiotice și le schimbam din două în două ore. Medicii de acolo mi-au spus că un ars trebuie spălat, curățat, în anestezie totală. Trebuie frecat cu ceva similar unei perii de sârmă pentru a scoate toată mizeria și pielea arsă. La noi se bandaja și dezinfecta cu un pic de betadină. Trebuie spălat, curățat locul până dă de sânge. Asistenții care veneau să mă bandajeze și vedeau că e sânge se bucurau. Înseamna că se curăță”, a adăugat Adina Apostol.

Adina Apostol, supraviețuitoare de la Colectiv, susține că în România nu „s-a schimbat mare lucru”

În urma experiențelor prin care a trecut, Adina Apostol a hotărât să facă o schimbare în viața ei. Și-a deschis un mic salon și fac mezoterapie facială, proceduri care ajută și pentru arsuri, acnee, dar și riduri. Tânăra susține că de la tragedia din Colectiv, unde 65 de oameni și-au pierdut viața, în România nu s-au schimbat pe câte ar fi trebuit.

„Doar spiritul nostru civic s-a mai dezolvat și protestăm. Asta e singura noastră armă. Însă arma cea mai puternică e să ieșim la vot și să alegem cu capul. Nu putem spune că s-a schimbat mare lucru. Am obosit să le transmit mesaje autorităților, oricum nu ne bagă nimeni în seamă. Trebuie lucrat foarte mult la sistemul de sănătate publică. Sunt convinsă că există medici capabili și cu suflet”, a mai transmis tânăra.

