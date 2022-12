Adina Buzatu, hărțuită de admiratori! Ce i s-a întâmplat vedetei, ani la rând? „Am fost urmărită”

In articol:

Adina Buzatu este una dintre cele mai de succes femei din țara noastră. Creațiile sale sunt foarte apreciate și căutate în rândul vedetelor. Stilista își iubește foarte mult meseria și petrece foarte mult timp dedicându-se acesteia, iar afacerea sa merge foarte bine.

Citește și: Adina Buzatu a spus tot! Cine sunt personalitățile din showbiz care au datorii la ea și ce vedete a refuzat să le îmbrace: „Primesc și câte 10 mesaje pe zi”

Adina Buzatu hărțuită de admiratori

Ca orice femeie de succes, celebrul designer Adina Buzatu nu a dus lipsă de admiratori. Unii dintre aceștia au fost mult mai insistenți decât alții și au încercat în foarte multe feluri să îi atragă atenția stilistei. Recent, vedeta a vorbit despre cum a fost hărțuită de doi bărbați. Unul dintre aceștia îi trimitea flori indiferent dacă blondina era în țară sau nu și nu conta la ce hotel era cazată.

„De la un domn am primit, ani de-a rândul, în aceeași zi a săptămânii, un buchet de flori. Obiceiul a continuat chiar dacă eram plecată din țară. Dacă menționam pe rețelele de socializare numele hotelului la care eram cazată, găseam întotdeauna flori în cameră”, a declarat Adina Buzatu.

Citeste si: “Ținem legătura foarte des,” Fiica Andreei Antonescu, motivul pentru care a rămas cu tatăl ei, Traian Spak, după separarea părinților- kfetele.ro

Citeste si: Ana Maria Pantaze, croitoreasa care a câștigat „Românii au talent”, este șomeră. Nu mai are nimic din cei 120000 de euro câștigați- bzi.ro

Dacă primul bărbat s-a rezumat la a trimite flori, nu același lucru se poate spune și despre cel de-al doilea admirator de sex masculin al

Adinei. Bărbatul a făcut foarte multe gesturi extravagante pentru a-i atrage atenția. Două dintre acestea au fost descărcarea dintr-un camion a unui imens podium pentru ca vedeta să își expună creațiile și aducerea unui copac de liliac, florile preferate ale designer -ului.

„Ani de zile am fost urmărită de un domn care făcea gesturi extravagante pentru a-mi atrage atenția. De exemplu, într-o zi a oprit un camion în fața magazinului și a descărcat un podium enorm, de dimensiunea întregii vitrine. Le-a spus colegilor mei să pună mai bine în evidență produsele expuse. În altă zi, a adus în magazin nu un buchet de flori, așa cum obișnuia, ci un întreg copac de liliac, mai înalt decât mine, pentru că văzuse un interviu televizat în care povesteam eu că acestea sunt florile mele preferate”, a mărturisit stilista, conform Fanatik.

Citește și: Adina Buzatu a devenit pilot de raliuri! Ce campion mare i-a stat alături

Celebra vedetă care are datorii la Adina Buzatu

Cum este foarte cunoscută și foarte bună în ceea ce face, Adina Buzatu este căutată de multe vedete din România pentru a-i ajuta cu vestimentația. Stilista a dezvăluit că sunt persoane publice care au datorii la ea, unul dintre acestea fiind chiar artistul Alex Velea.

„Da, există vedete care au datorii la mine. Uite, pentru că am uitat să le fac calculele. De multe ori, eu uit să mai fac calculele. Am vorbit și cu Alex Velea că are să-mi dea bani. Săracul, nu e vina lui. Nu mi s-a întâmplat să nu îmi dea niciodată banii înapoi ”, a mărturisit aceasta într-un episod din podcastul Oanei Radu.