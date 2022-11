Adina de la "Heaven" a ajuns pe perfuzii: ,,Am căzut din picioare”. Ce i s-a întâmplat vedetei?

In articol:

Adina Postelnicu a devenit cunoscută"Heaven". Artista formează un cuplu cu rapper-ul Glance, cu care are împreună o fiică în vârstă de trei ani, Zeynep Maria.

Vedeta se confruntă cu probleme de sănătate

Adina de la" Heaven" a recunoscut faptul că de când s-a născut fetița sa nu prea a mai avut timp de ea și a ajuns să cântărească 51 de kilograme, ba chiar

a căzut din picioare. Aceasta spune despre ea că este o mamă foarte posesivă și mereu în alertă.

„Încă mă trezește fiică-mea noaptea. Are trei ani și ceva, dar eu sunt genul de mamă posesivă, sunt călare pe ea toată ziua. Știu că greșesc, nu prea mai ai timp să mănânci, nu prea mai ai timp nici să dormi. Nu am fost atât de slabă de foarte mulți ani. Am slăbit vreo 5-6 kilograme. Acum am în jur de 51 de kilograme și eu mă simt bine undeva la 54-53 de kilograme! Sunt sub linie, am făcut și prostia de a conduce mult, de a pleca la concerte, nu am dormit, m-am stresat, venit repede acasă la copil, până am căzut din picioare!”, a declarat Adina Postelnicu.

Adina și fiica ei [Sursa foto: Facebook]

Cu toate că artista a ajuns să aibă nevoie de perfuzii, nu a fost la spital. Mama acesteia, care a lucrat în domeniul medical, este cea care a pus-o pe picioare pe vedetă.

„Nu am leșinat, dar am amețit și-am căzut! Trei zile nu am putut să mă mai ridic din pat de la surmenaj! Nu am ajuns la doctor, pentru că am doctorul acasă. Mama e fost cadru medical, mi-a făcut câteva perfuzii, am luat vitamine. M-au pus pe picioare, în trei zile mi-am revenit ”, a mărturisit blondina, pentru click.ro.

,,Plecam noaptea, conduceam cam 200-400 de km, când mă întorceam, că nu voiam să se trezească fără mine, ea se trezea pe la 2 noaptea. Asta a fost prostia pe care am făcut-o, nu am făcut bine ce am făcut.”, a continuat solista.

Adina, alături de familia ei [Sursa foto: Facebook]