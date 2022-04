Adina de la "Heaven" a primit un mesaj cutremurător în vis de la tatăl ei mort. Ce i-a spus despre sarcina ei s-a adeverit: "Mi-a zis printre lacrimi"

In articol:

Pe Adina Postelnicu o știe toată lumea din trupa „Heaven”, acolo unde a făcut furori nu doar cu aparițiile, ci și cu piesele. S-a retras din lumea muzicii și și-a întemeiat o familie superbă. Fiica ei, Zaynap, îi face fiecare zi mai frumoasă, mai ales că blondina nu s-a așteptat niciun moment să devină mămică.

Se pare că vedeta de televiziune s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, iar medicii nu-i dădeau prea multe șanse să rămână însărcinată. Cu o lună înainte să rămână însărcinată, tatăl ei a apărut în vis și i-a transmis un mesaj care a lăsat-o fără cuvinte.

Adina Postelnicu, întâmplare paranormală după ce a rămas gravidă! Ce i-a spus tatăl ei în vis

Tatăl vedetei a murit în urmă cu mai mulți ani, după ce a suferit un atac de cord. A fost vestea care pur și simplu a îngenucheat-o de durere, mai ales că ei doi aveau o relație foarte specială, fiind foarte apropiați.

Citeste si: Gabriela Prisăcariu a primit un mesaj dur după ce a spus că Mihaela Rădulescu este "bunicuţă": "Dacă aş fi fost în locul tău, n-aş fi avut curaj să zic ceva"- kfetele.ro

Citeste si: Răsturnare de situaţie! NU Vladimir Putin conduce războiul din Ucraina. Cine este, de fapt, persoana din umbră..- bzi.ro

Ei bine, se pare că acesta veghează asupra ei în fiecare moment de atunci, căci în urmă cu ceva timp i-a apărut în vis și i-a transmis un mesaj care a lăsat-o fără cuvinte. Se pare că aceasta avea grijă de un bebeluș și uitase să-l hrănească.

A fost noaptea în care și-a visat părintele. La o lună de la acest moment a aflat că va deveni mămică.

„Cu tata am avut o relație specială, ne-a iubit enorm și pe mine și pe sora mea. Am avut și am cu el o legătură dincolo de ceea ce înseamnă normal, uneori primim și semne. De pildă, cam cu o lună înainte de a afla că sunt însărcinată, am avut un vis pe care atunci n-am știut cum să-l interpretez. Se făcea că o cumătră îmi lăsase fetița în grijă, era micuță, cam cât o palmă. Uitasem să o hrănesc, iar tata mi-a apărut în vis și, printre lacrimi, mi-a zis: ”De ce nu ai grijă de fetiță, tati?

Citeste si: Adina, ex-Heaven, mărturisiri cu lacrimi în ochi despre sarcină: "Anul trecut mi-a fost extirpat ovarul pentru că aveam tumoră, acum sunt însărcinată"! A dezvăluit numele copilului

Eram atât de emoționată și de dornică să văd dacă este adevărat ce mi-a spus tatăl meu în vis, încât m-am dus la un consult medical. Pe 22 ianuarie, la o lună de la acel vis, am aflat că sunt însărcinată. Nici nu mai speram, din cauza unor probleme de sănătate cu care mă confruntasem. Șansele să devin mămică erau mici. La primele ecografii, a ieșit că voi avea un băiat” a declarat Adina de la Heaven pentru Ego.ro