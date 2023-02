Adina de la „Heaven”, intervenție chirurgicală de urgență. Cu ce probleme se confruntă artista: „Toată viața am avut aceste dureri”

In articol:

Adina Postelnicu este pregătită să facă cea mai mare schimbare din viața sa în ceea ce privește aspectul fizic. Vedeta urmează să ajungă pe masa de operație în data de 10 martie și este foarte emoționată de rezultatul final.

Artista, în vârstă de 44 de ani, visează la acest moment încă de la o vârstă fragedă, însă abia acum și-a făcut curaj.

Adina de la „Heaven” va fi supusă la o intervenție chirurgicală în zona sânilor, însă operația nu este doar un moft, întrucât vedeta are un motiv bine întemeiat.

Adina Postelnicu, în curând pe masa de operație

Adina Postelnicu se numără printre femeile dotate de la mama natură. Cu toate că mulți ar spune că este un noroc, vedeta vede asta mai mult ca pe un ghinion. Artista se confruntă cu dureri groaznice de spate din cauza bustului generos, iar acum, la vârsta de 44 de ani, și-a făcut curaj și este pregătită să își micșoreze sânii.

„ Încă de când eram adolescentă, de pe la 15 ani, aveam sânii foarte mari. Mereu mi-am dorit să fac această intervenție de micșorare a lor și uite că a venit momentul. Pe 10 martie sunt programată la operație, mi-am luat inima în dinți, așa că ieri am fost la control la prietenul meu, medicul estetician, și mi-a explicat tot ce înseamnă această operație și am zis «OK, hai să o facem!”, așa că pe 10 martie sunt programată să intru în sala de operație.

Sunt convinsă că o să fie foarte bine totul după intervenție, deși probabil că va trebui să mă obișnuiesc cu viitorul aspect fizic, asta este, dar nu o văd ca pe o problemă. Îți dai seama ca toată viața am avut sânii foarte mari! De la o cupă D – E, să ajungi la o cupă B – C, este ceva, dar eu zic că o să fie bine.”, a povestit Adina de la „Heaven”, pentru click.ro.

Adina Postelnicu [Sursa foto: Instagram]

Solista trupei „Heaven” are mari emoții pentru ceea ce urmează

Vedeta are foarte mari emoții, însă se simte mai pregătită ca niciodată. Adina Postelnicu nu mai rezista din cauza durerilor, iar acesta este motivul principal pentru care a decis să facă acest pas. Artista este încurajată în permanență de medicul său estetician și este sigură că rezultatul va fi cel pe care și-l dorește.

„ Clar am emoții! Asta îmi spunea mereu medicul meu că nu m-a văzut niciodată atât de emoționată niciodată pentru că tot timpul eu sunt zbir și acum sunt total schimbată. Dar el mă încurajează mereu și îmi spune că o să fie bine. Este prima operație de acest gen pe care o fac de genul acesta. În trecut am mai făcut tot felul de tratamente, dar nu ce urmează să fac acum. Da, am emoții foarte mari, recunosc!

Eu zic că o să fie bine, după intervenție, pentru că aștept de mult timp să scap de durerile de spate. Ăsta este și principalul motiv al acestei operații pe care mi-o doresc de încă când eram mică. Toată viața am avut aceste dureri. Prima mea vizită la un medic estetician a fost când aveam 26 de ani și mi-a spus atunci medicul că o să ne vedem după ce o să nasc unul – doi – trei copii. Mereu mi-am dorit tot timpul să port rochii cu spatele gol, să nu port sutien, dar eu nu am avut cum să fac lucrul acesta niciodată.”, a mai spus vedeta.