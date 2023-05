Adina Halas cheltuie o mică avere pe parfumuri! Recunoaște că nu se uită la bani când vine vorba de această „obsesie” a sa: „De la câteva sute de euro în sus”

In articol:

Adina Halas recunoaște că nu se uită la bani și scoate din buzunar sume imense atunci când vine vorba de una dintre cele mai mari pasiuni ale sale. Vedeta a mărturisit că „obsesia” a moștenit-o de la mama sa și are acasă o colecție întreagă.

De asemenea, fosta asistentă TV este surprinsă mereu de soț cu daruri și ține cont de ceea ce o face foarte fericită.

Pe ce cheltuie Adina Halas cei mai mulți bani

Asemenea celorlalte femei care nu rezistă atunci când vine vorba de haine, genți, accesorii sau genți, Adina Halas recunoaște că are o slăbiciune pentru parfumuri. Vedeta nu se uită la bani atunci când vine vorba despre aceste produse și posedă în colecția sa unele dintre cele mai populare parfumuri de nișă.

Vedeta a mărturisit că această „obsesie” a moștenit-o de la mama sa și colecționează parfumuri încă de la o vârstă fragedă. Fosta asistentă TV poate cheltui și câteva sute de euro pe o singură sticluță, dacă se numără printre preferatele sale.

„Sunt îndrăgostită de parfumuri. Am pasiune asta moștenită de la mama. Atunci când eram mică, aveam impresia că așa miroase ea frumos, nu știam că există parfumuri. Credeam că așa miroase sângele unui om. Îmi plac parfumurile de nișă și atunci am dat de fiecare dată destul de mult, având în vedere că dacă vorbim de parfumerie de nișă, de la câteva sute de euro în sus”, a mărturisit Adina Halas, pentru Antena Stars.

Soțul Adinei Halas își surprinde partenera cu cele mai frumoase parfumuri

Fosta asistentă TV a mărturisit că atunci când soțul ei vrea să o surprindă cu câte un cadou, alege să îi ofere un parfum, iar asta pentru că îi cunoaște gusturile și vrea să meargă la sigur. Bărbatul nu obișnuiește să îi cumpere altceva, deoarece nu vrea să riște să îi dea în dar un obiect care să nu fie chiar pe placul ei.

„Nu știu. Nu le-am numărat. Cred că am câteva zeci, însă am câteva care sunt preferate și nu renunț niciodată. Pe perioade am câte un parfum preferat timp de câțiva ani și pe acela îl am tot timpul. Îi place (n.r. – soțului ei) pentru că așa scapă foarte rapid, merge la sigur, pentru că știe că nu dă greș niciodată cu un parfum”, a mai spus fosta asistentă TV.

Adina Halas are o colecție impresionantă de parfumuri [Sursa foto: Instagram]