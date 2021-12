Adina Halas, enervată la maxim de Raluca Dumitru: ”Mi se pare că sunt luată la mișto”. Cele două concurente și-au aruncat replici acide

In articol:

Adina Halas a fost scoasă din sărite în culise de Raluca Dumitru. Atmosfera a devenit tensionată între cele două concurente, vedetele ajungând să-și arunce replici acide.

Raluca Dumitru a răbufnit în culise și a susținut să toată lumea ar trebui să fie prezentă la ora stabilită pentru pregătirile dinaintea filmărilor. Vedeta a ținut să specifice faptul că mereu există concurente care întârzie, lucru destul de deranjant din punctul ei de vedere. Pe de altă parte, cea care nu vede lucrurile la fel este chiar Adina Halas. De la aceste discuții contradictorii și până la un adevărat conflict n-a mai fost mult.

Au ieșit scântei între Raluca Dumitru si Adina Halas la ”Bravo, ai stil! Celebrities”

Raluca Dumitru: Poate mai au ceva de făcut pentru Gala ori vreo proba la croitorie cum e Rux și Nicoleta care stiu că își face ținutele la atelier. Și poate mai au mici detalii. Nu este normal să întârzie. Eu sunt organizata. Am dat în lucru și cealaltă Gala.

Adina Halas: Eu nu am nicio problema. Pot înțelege problemele oricui. Daca se da REC și suntem toate gata, nu are ce să mă deranjeze că astfel colegele mele nu sunt la 9 aici. Chiar nu am!

Raluca Dumitru: Hai, Adina că parca ai fost la TVR Cultural.

Adina Halas: Asta am zis întotdeauna, este poziția mea. Ți se pare că mi-am schimbat discursul? Asta gândesc. Eu gândesc în felul următor. Pe mine nu mă deranjează. Nu îmi spune mie ce ar trebui să spun și nu sunt de la TVR Cultural. E foarte simplu, când îmi spun părerea, asta este. Nu te-a întrebat nimeni nimic că să îmi dai un răspuns. Te întrebam daca aveam nevoie de un răspuns. Păstrează-le pentru cine iți permite astfel de artificii. Vezi că ce? Nu înțeleg ce e asta?

Raluca Dumitru: V ezi că nu ai găsit persoana potrivita, asta urma...E ceva ce te deranjează? Ai început să ridici tonul din ce în ce mai tare. Scuze pentru ce am spus. Daca vrei să accepți bine, daca nu, nu. Este vorba despre respect și trebuie să fim toate la aceeași ora.

Adina Halas: Mi se pare că sunt luata la mișto. A fost neașteptat. Am rugat-o și am folosit un ton imperativ pentru că a apăsat pe o pedala..