Adio, Dică! Gigi Becali s-a săturat, după înfrângerea cu U Cluj: "Să plece!"

După patru victorii la rând în campionat, FCSB a fost învinsă în deplasare de U Cluj, scor 1-2. Gigi Becali a răbufnit şi l-a atacat direct pe Nicolae Dică.

Gigi Becali l-a invitat pe Dică să îşi dea demisia

Finanţatorul roş-albaştrilor este de părere că tehnicianul este de vină pentru rezultatele slabe ale echipei din acest sezon şi a anunţat că îi va accepta demisia lui Dică.

Ruptură totală la FCSB, după ce roş-albaştrii au fost învinşi de U Cluj. Echipa lui Dică a căzut din nou în afara locurilor de play-off, iar titlul de campioană, obiectivul de la începutul sezonului, pare imposibil de obţinut. În acest moment, FCSB este pe locul 7 şi se află la nu mai puţin de 17 puncte în spatele liderului Farul Constanţa. Rezultatele sub aşteptări, dar şi jocul slab al echipei, l-au făcut pe Gigi Becali să îşi invite antrenorul să demisioneze, imediat după insuccesul de la Cluj.

"De 22 de ani, nu am văzut așa ceva. Aici nu poți să mai cerți vreun jucător. Dacă cerți unui, doi, trei, are omul dreptate, dar dacă cerți toată echipa, înseamnă că e antrenorul. E vina antrenorului, ce înseamnă? Eu spun ce văd și ce cred, dar nu mai dau oamenii afară. Ce am făcut, am făcut pe vremuri, nu mai fac așa ceva. Nu mai dau oamenii afară.

Ce am făcut, am făcut. Poate era bine dacă-l lăsam să plece, dar nu mai contează, nu mai dau oamenii afară. Să stea dacă vrea, dar, dacă mai vrea să-și dea demisia, nu-l mai refuz. Nu e o invitație, eu spun adevărul, spun ce simt. N-aș putea să-l împing să-și dea demisia? Eu spun ce simt", a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Nicolae Dică nu va fi demis, însă Gigi Becali vrea să îl facă pe antrenor să plece singur. "Dică, dacă vrea să rămână, să rămână, dacă vrea să plece, să plece. O să rămână în vară, că ce să facem? Să ne ducem în divizia B? Nu e de ajuns că ne ducem în play-out acum?", a mai spus Becali.

Becali l-a oprit din drum pe Dică, acum vrea să scape de el

În urmă cu nici două săptămâni, după victoria lui FCSB cu UTA, Nicolae Dică a vrut să părăsească echipa, dar a fost întors din drum de Gigi Becali. Finanţatorul clubului nu i-a acceptat demisia şi l-a convins pe Dică să continue ca antrenor.

"Da, a vrut să plece după meciul cu UTA. Nu știu de ce a vrut, eu i-am luat-o înainte, l-am sunat și i-am spus: 'Am auzit că nu știu ce, nu știu cum, termină cu prostiile. Unde să pleci acum? Stai să vedem, revino-ți, să pleci la ora asta pleci cu o pată prea mare, ți-ai stricat cariera'. Dacă batem cu Sepsi nu mai avem nimic de spus, dacă batem, urcăm pe locul șase, nu am treabă", declara Gigi Becali la Pro Arena, în urmă cu două săptămâni.