Adio Shakira! Gerard Pique a sărutat-o cu foc pe Clara Chia chiar pe stadion! Toată scena amoroasă s-a derulat în fața a zeci de mii de oameni

Shakira l-a atacat în ultima vreme pe fostul iubit, Gerard Pique, fără milă. Piesele lansate pe youtube de artista columbiană, toate cu versuri care l-au vizat pe fostul star al Barcelonei și amanta lui Clara Chia Marti, au făcut înconjurul lumii, iar miza vedetei a fost aceea de a-l ridiculiza pe cel care i-a fost partener de viață timp de 12 ani și pe cea care îi stă acum alături.

Gerard Pique s-a afișat cu noua iubită, Clara Chia Marti peste tot! A fost un atac pentru Shakira

Gerard Pique a ripostat și el, este adevărat, indirect la săgețile Shakirei. Ex-fotbalistul nu a rămas dator și a ironizat atacurile, mai mult, a venit cu tot felul de acțiuni de ripostă. Iar cele mai dureroase au fost acelea în care și-a arătat iubita, pe Clara Chia, ca pe femeie de care nu s-ar mai despărți niciodată.

Pique a început timid, printr-o imagine cu el și Clara Chia postată pe internet, apoi a început să iasă de mână cu iubita și pe stradă, tocmai petru a-i da peste nas frumoasei Shakira. Ca totul să prindă și mai mult contur, luna aceasta, Gerard a apărut în public doar cu partenera sa, și numai în ipostaze romantice. Una dintre ele poate concura cu o scenă dintr-un film siropos de la Hollywood.

Gerard Pique și Clara Chia [Sursa foto: Profimedia]

Gerard Pique a sărutat-o cu foc pe Clara Chia chiar pe stadion, să o enerveze pe Shakira?

Gerard Pique a dus-o pe Clara Chia Marti la meciul Andorra- Barcelona (1-0), din cadrul finalei Copa Catalunya. Cum era și firesc, noul cuplu a privit partida din lojă, iar spaniolii de la ”OK Diario”, cei care i-au filmat, au fost de părere că ”porumbeii” au ales să se răzbune pe Shakria sub privirile tuturor. Astfel, atunci când nimeni nu se aștepta la asemenea gesturi pe un stadion,

Pique și Marti au fost surprinși, și nu doar o singură dată, în timp ce se sărutau cu foc. Ea era foarte fericită, iar el poza într-un adolescent venit la prima întâlnire. Să fie atât de mare iubirea sau Gerard vrea să-i plătească polițele cântăreței cu care are doi băieți.

Gerard Pique și Clara Chia [Sursa foto: Profimedia]

Shakira a fost cea afectată de separarea de Gerard Pique după 12 ani! „Este foarte greu să vorbesc”

Shakira (45 ani) și Gerard Pique (36 ani) au fost 12 ani împreună. Ei nu s-au căsătorit cu acte, însă au doi copiii frumoși. Despărțirea a venit brusc și a afectat-o enorm pe artista din Columbia, care, fără să se ascundă după degete, a recunoscut că ruptura i-a adus foarte multă suferință.

„Este foarte greu să vorbesc despre asta, mai ales că este prima dată. Am tăcut și am încercat să procesez totul. Nu a fost dificil numai pentru mine, ci și pentru copiii mei. Incredibil de dificil. Am paparazzi în fața casei mele 24/7. Și nu există loc unde să mă pot ascunde de ei, decât în propria mea casă. Nu putem face o plimbare în parc ca o familie normală sau să mergem să luăm înghețată sau să facem vreo activitate fără să ne urmărească. Deci e greu”, a spus Shakira într-un interviu pentru elle.com.