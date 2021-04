Adolescentul, snopit în bătaie de jandarmi la Brăila, a făcut mărturisiri cutremurătoare: ”M-au dat cu capul de mașină, am rămas inconștient”

In articol:

Un adolescent, în vârstă de 17 ani din Brăila, a mărturisit cum a fost lovit cu bestialitate de jandarmi, la protestul de marţi seară. Băiatul a vorbit despre clipele îngrozitoare prin care a trecut, fiind bătut de multe ori chiar în sediul polițiștilor, după cum a spus chiar el.

Tânărul a făcut mărturisiri șocante despre cum a fost ameninţat să spună că este bine, deşi fusese lovit în repetate rânduri de jandarmi.

”Eram un grup la protest, iar la un moment dat am vrut sa plec pana acasa. Cand am vrut sa ne urcam in taxi, o duba de jandarmi a facut semn la politisti sa blocheze tot traficul si apoi au venit si şapte dube de mascati. Noi eram in taxi, ne-au dat jos, dupa aceea pe mine au inceput sa mă lovească cu palme pumni, picioare. M-au dat cu capul de masina, am ramas inconstient, a inceput sa- mi curga sangele. Şi pe verii mei au inceput sa-i ia şi să-i tranteasca.

Ziceau: ‘in sfarsit v-am prins, stati asa ca va aratam noi. Mergem la sectie si dansam cu voi’. Eu nu am mai constientizat, m-am trezit la sediu. În momentul in care ne-a dat jos din duba, au inceput toti jandarmii sa ne lovească cu bastoanele, cu pumnii şi cu picioarele. Ne-au bagat in sediu, ne-au pus la perete şi au inceput sa ne ia iar la bataie. Le-am zis ca nu mai pot tot continua. M-au urcat separat pe mine la etajul 1 si au inceput sa ma bata si acolo. M-a coborat iar jos, undea a dat iar în mine. Pe verii mei i-au lăsat liberi dupa ce i-au bătut.

Ne-au spus ca noi i-am injurat, dar noi nu i-am injurat. A fost un protest pasnic, am luptat pentru libertatea noastra. Mau scos afara si mi-au spus să le zic tuturor că sunt bine. Poliţistul îmi spunea: ‘să nu spui nimic din ce s-a intamplat aici’. Mă ameninţa să nu zic nimic. Am două coaste rupte, la picior am o fisura pe tibie, in spate am plamanul perforat”, a mărturisit tânărul la România Tv.

Reacția autorităților

„La Brăila, o parte dintre manifestanți a aruncat cu obiecte contondente asupra jandarmilor și asupra autespecialelor, rănind un jandarm și avariind mai multe autospeciale. Din grupul celor care s-au manifestat violent, 17 persoane au fost conduse la sediul IPJ Brăila pentru continuarea cercetărilor.

În încercarea de a induce ideea unei intervenții abuzive a jandarmilor, unul dintre manifestanți a postat pe rețelele de socializare un clip video în care prezintă un tânăr căzut pe jos, cu o pată de culoare roșie în jurul capului, sugerând că este vorba de sânge, ca urmare a unei intervenții a forțelor de ordine.

Facem precizarea că tânărul respectiv avea în jurul gâtului o esarfă de culoare roșie și în niciun caz nu era vorba despre sânge, așa cum tot în imaginile postate, se demonstrează acest aspect. Bărbatul respectiv tocmai fusese sancționat de către jandarmi cu suma de 1950 lei pentru încălcarea prevederilor legale”, au transmis autoritățile.