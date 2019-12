Adrian “Beleaua” Corduneanu a făcut flotări de Crăciun. Liderul clanului Cordunenilor, care se duce zilnic la sala de forţă, a fost rugat de copiii săi, cele două gemene şi băieţelul, să le arate câteva exerciţii chiar lângă bradul împodobit din casa lor. (vezi cum şi-a ameninţat duşmanii Adrian Corduneanu)

Citeste si: Cum s-a îmbrăcat Nuţu Cămătaru la o nuntă! Celebrul interlop a purtat o cămaşă roz descheiată la gât, cu vedere la tatajul de pe piept! FOTO

Citeste si: Adrian "Beleaua" Corduneanu s-a retras la mânăstire în ziua alegerilor: „Nimic fără Dumnezeu”

Beleaua a făcut o serie rapidă de flotări, apoi a fost filmat în timp ce făcea genuflexiuni în timp ce îşi ţinea o fetiţă pe după umăr. "M-au pus copiii sa fac flotari si genuflexiuni. Asa, la caterinca, si eu plin de sarmale, salata, carne si prajituri ... dar dam la deal pentru copii”, a explicat interlopul.

Adrian “Beleaua” Corduneanu a făcut flotări: "Am făcut 10 serii de 50"

„A zis unul ca vai, ai obosit. Am obosit putin 10 serii in scurt timp si in casa gemul inchis nu ai aer. Ca asa fac de rup...Am facut 10 serii de 50 flotari am facut cu toti 3 copii prin rotatie nu are rost sa mint ca nu e cine stie ce 10 serii e tare putin pentru mine, vorbesc serios...Eram mancat full baut si chiar si obosit putin dar m-am luat cu copiii si dai flotari si genuflexiuni”, a explicat Corduneanu.

Acum aproape o lună, nepotul lui Corduneanu, Alexandru, a fost reţinut la Vaslui pentru că avea asupra sa o cantitate mare de heroină, fiind acuzat de trafic de droguri. Ziua următoare, clanul Corduneanu a mai primit o lovitură, când fratele lui Adrian, Bogdan, a fost dus la IPJ pentru a fi audiat într-un dosar de șantaj.