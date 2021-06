Adrian Cernea, fost campion național la off-road, s-a stins din viață. Mașina în care se afla a fost luată de apele unui pârâu

Adrian Cernea [Sursa foto: Facebook] 21:43, iun 19, 2021 Autor: Cristina Ionela

Adrian Cernea, în vârstă de 40 de ani, fost campion național de off-road, și-a pierdut viața după ce mașina în care se afla a fost luată de apele unui pârău, în timp ce participa la o competiție de OFF-ROAD. Autoturismul în care se afla a fost luat de viitură, în timp ce traversa un pârâu.

”Astăzi, în jurul orei 17.00, polițiștii au fost sesizați prin 112, de către un tânăr de 30 de ani, din București, despre faptul că, un bărbat de 40 de ani, din aceeași localitate, a fost luat de apele unui pârâu, afluent al râului Oituz, în pădurea de pe raza comunei Poiana-Sărată. Din primele verificări, s-a stabilit că un echipaj aflat într-un autovehicul care participa la un concurs de offroad de pe raza Stațiunii Slănic-Moldova și se deplasa pe traseul dintre Slănic către Brețcu, județul Covasna, a fost luat de ape, în momentul traversării pârâului.

Tânărul de 30 de ani a reușit să traverseze pârâul pe malul opus, iar autovehiculul în care era bărbatul de 40 de ani a fost luat de ape. Polițiștii, pompierii și voluntarii s-au mobilizat și au efectuat căutări. A fost preluat de pe malul pârâului tânărul de 30 de ani, ulterior fiind găsit și celălalt bărbat, căruia, în acest moment i se efectuează manevre de resuscitare", au transmis, inițial, reprezentanții poliției.

Pilotul Adrian Cernea și-a pierdut viața

" Cu durere în suflet anunțăm faptul că pilotul de off road, fost campion național, Adrian Cernea, a decedat astăzi, în timpul unei etape naționale de off road, care are loc la Slănic Moldova. Echipajul format din Adrian Cernea și copilotul Alex Tache urma să traverseze o vale, loc prin care mai multe echipaje deja trecuseră fără probleme moment în care au fost surprinși de o viitură. Mașina de concurs a fost luată de ape. Alex Tache a fost salvat în ultima clipă, însă Adrian Cernea a rămas blocat în mașina luată de ape, conform membrilor Comisiei Naționale de Off Road, prezenți la Slănic Moldova.

Concursul a fost întrerupt imediat și în încercarea de salvare a acestuia, s-a intervenit atât cu echipaje de off road, care erau prezente la fața locului, cât și cu echipaje ISU. Din păcate, trupul său a fost găsit fără suflare câteva sute de metri mai jos.

Încă din momentul în care a primit primele informații privind dispariția lui Adrian Cernea în ape, Biroul Executiv al Federației Române de Automobilism Sportiv s-a întrunit de urgență și a deschis o anchetă pentru a vedea în ce circumstanțe s-a produs tragedia. Membri ai Comisiei de Off Road au informat familiile imediat după ce s-a aflat de momentul viiturii și s-a păstrat legătură în permanență.

În acest moment președintele FRAS, Norris Măgeanu, și vicepreședintele Cătălin Nicolescu, șef al Comisiei de Securitate, se află în drum spre Slănic Moldova", este mesjaul transmis de Federația Română de Automobilism Sportiv.