Adrian de la Casa Iubirii aruncă bomba! Ar fi vrut o relație cu Larisa! "Mi-a plăcut super mult" | EXCLUSIV

Adrian, concurentul eliminat duminică din Casa iubirii, face primele dezvăluiri legate de Kinga și de Larisa. Invitat în emisiunea Culisele iubirii, prezentată de Bianca Comănici, Adrian a spus dacă și-ar fi dorit o relație cu Kinga, pe care a descoperit-o e mult mai deschisă decât credea el.

Adrian, adevărul despre apropierile dintre el și Kinga

Adrian a declarat și că Larisa i-a atras atenția și că i-a plăcut foarte mult de ea.

Pe lângă relația cu Bianca, Adrian a avut interacțiuni și cu alte fete. Se pare că în ceea ce le privește pe unele, nu a fost vorba doar despre prietenie. Una dintre ele este Kinga, pe care a încercat să o cunoască cu adevărat după despărțirea de Bianca. Acesta a rămas plăcut surprins de ce a descoperit la blondină.

"Am simțit o persoană caldă acolo. În ultima săptămână, am simțit să mă apropii de ea, iar pe măsură ce vorbeam, mi-am dat seama că e diferită de restul. Nu aș fi avut o relație cu ea, fizic nu e genul meu, e prea scundă.(...) În același timp, ea a zis de multe ori că este acolo pentru competiție, că vrea să câștige și că nu ar vrea neapărat relație." , a declarat Adrian.

Adrian și-ar fi dorit un cuplu cu Larisa

Se pare că nu Bianca a fost prima care i-a furat privirea lui Adrian, ci o altă concurentă. Este vorba despre Larisa, despre care Adrian recunoaște că a avut o puternică simpatie. Tânărul a povestit de ce nu s-a concretizat nimic între cei doi și ce l-a atras la blondină.

"Dacă nu m-aș fi îndreptat către Bianca, opțiunea mea ar fi fost Larisa. Larisa mi-a plăcut super mult. Am simțit-o cumva, cum am simțit-o pe Kinga, caldă, cu suflet bun, genul de om în care poți să ai încredere, pe care te poți baza. Nu m-am îndreptat către ea, pentru că avea relație atunci. Eu am zis la un moment dat că îmi place de ea, doar că la o zi, două, a intrat Bianca, iar în același timp ea s-a conectat cu Ionuț și nu s-a concretizat nimic.", a mărturisit Adrian, în emisiunea difuzată pe canalul de YouTube WOWnews.

