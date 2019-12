Chef Adrian Hădean a fost la un pas să facă accident în Ajunul Crăciunul. În mașina care a fost cât pe ce să se facă praf se aflau patru persoane, familia celebrului bucătar.

Adrian Hădean era să moară într-un accident în Ajunul Crăciunului

Hădean a dat share postării făcute de MAI pe Facebook despre accidentele petrecute pe șoselele României de Sărbători și a povestit ce tragedie a evitat și el în ultima secundă.

"Am avut zile. Sau înger păzitor. Sau frâne bune și anvelope potrivite. Sau toate astea. Altfel, în ajunul Crăciunului eram un rând în statistica asta împreună cu alți patru oameni din mașină, familia mea, pentru că un șofer a decis să treacă peste linia continuă de două ori în 3 secunde, fără să se asigure, fără semnal, pentru că prioritatea lui era să intre în curte, perpendicular pe axul drumului. Am oprit la un metru de el, el și-a urmat drumul. Și noi pe al nostru.

Am reînvățat o lecție importantă: nu te grăbi, că n-ai unde, fii cu ochii la drumul din fața ta, că nu ești singurul tâmpit de pe el. Mai nou, tâmpiții sunt cu miile. Eu aș fi de acord să-mi predau permisul de conducere, să reiau școala și examenele (apropo, am dat “sala” de 5 ori, deși pilele funcționau și acum 20 de ani, da’ m-am gândit că greu de cap cum sunt, o să omor oameni nevinovați crezând că am dreptate). Asta, desigur, dacă ar trebui să o facă toată lumea. Ceea ce, fără supărare, ar cam trebui, că prea am ajuns în ultimul hal", a scris Chef Adrian Hădean pe pagina lui de Facebook.

Anunț cutremurător făcut de MAI în zi de sărbătoare: "44 de accidente, 19 persoane decedate și 33 grav rănite..."

Anul acesta, de Crăciun, mai mulți români și-au pierdut viața și alte câteva zeci de persoane au ajuns rănite la spital, în urma accidentelor rutiere.

Viteza și nerespectarea regulilor de circulație au lăsat mai multe familii îndoliate, chiar de Sărbători.

Ministerul Afacerilor Interne din România a lansat un apel pe pagina de Facebook prin care i-a rugat pe români să fie prudenți când se urcă la volan. Totodata, s-a publicat și un bilanț tragic al acestui sfârșit de an.

"44 de accidente, 19 persoane decedate și 33 grav rănite... doar în ultimele 48 de ore!

Este FOARTE MULT, este EXTREM DE MULT!

Vă rugăm să înțelegeți că nerespectarea regulilor rutiere vă poate costa viața!

Și mai înțelegeți ceva, Sărbători sunt și la anul... și peste doi ani... și peste 10 ani... și peste 50 de ani.

Nu vă mai grăbiți, pentru că o oră pe care credeți că o câștigați vă poate costa viața!

Dacă ești la volan și vezi acest mesaj, închide imediat telefonul... ești în pericol să faci un accident!

Dacă ești pasager, citește cu voce tare să audă și șoferul!

Nu uitați:

- Viața are prioritate și doar acasă vă așteaptă cei dragi!", este anunțul publicat de MAI.