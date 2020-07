In articol:

Mai mult, conflictele pe care le-a avut cu doi dintre cei mai populari concurenți de la ”Puterea Dragostei”, adică Jador și Bogdan Mocanu, încăierările verbale – la un pas de cele fizice chiar – l-au transformat pe Adrian Iancu într-unul dintre cele mai vizibile personaje ale show-ului.

De altfel, și după ce au ieșit din emisiunea ”Puterea Dragoistei”, Adrian Iancu și Jador s-au contrat în mai multe cazuri, atât în săpatele camerelor de luat vederi, cât și în public, cei doi certându-se chiar și în studioul WOWbiz.ro. De altfel, la acea vreme, lucrurile păreau atât de tensionate între cei doi încât oricine ar fi putut jura că Adrian Iancu și Jador de la ”Puterea Dragostei” se vor urî până la sfârșitul timpului. Cu toate acestea, pare-se, lucrurile s-au liniștit între ei, iar Adrian Iancu a dezvăluit că, de fapt, s-a împăcat și cu Jador, și cu Bogdan Mocanu, alt concurent cu care a fost la un pas să se strângă de gât în casa ”Puterea Dragostei”, doar intervenția colegilor din emisiune făcând posibilă calmarea spiritelor.

”Eu cu Jador și cu Mocanu ne-am împăcat de mult timp. Că nu am făcut noi publice aceste împăcări nu cred că vă deranjează și nu cred că datorăm nimănui explicații”, a spus Adrian Iancu de la ”Puterea Dragostei” pe contul său de socializare fiind, deja, sătul probabil de întrebările pe care amicii săi virtuali le pun pe această temă.

Mai mult, precizează Adrian Iancu de la ”Puterea Dragostei”, a preferat să fie discret cu privire la rivalii din emisiune pentru a nu se crede că, cumva,m și-ar dori să profite de popularitatea acestora. ”Nu afectează pe nimeni viața noastră privată. Nu am făcut vloguri și alte colaborări așa cum se obișnuiește pentru că eu am coloană vertebrală și prietenia pe care o am cu ei este în afara Youtube-ului și în afara televizorului. (...) Alții care s-au mâncat de [email protected]# se ling acum prin vloguri și la evenimente și de ei nu se spune nimic. (...) Nu am nevoie de reclamă din partea nimănui. Nu mă împac cu oameni și nu mă cert cu oameni pentru reclamă. Eu sunt o reclamă pentru mine. Felul în care mă afișez reprezintă cea mai bună reclamă. Nu mă afișez pe profil cu unul sau cu altul doar ca să mai cresc pe Instagram sau să fac like-uri”, a mai spus Adrian Iancu de la ”Puterea Dragostei”.

Larisa și Adrian Iancu de la ”Puterea Dragostei” și-au asumat relația și vor să o ducă la următorul nivel

Larisa și Adrian Iancu de la ”Puterea Dragostei” și-a asumat relația și vor să o ducă la următorul nivel, cei doi discutând, în repetate rânduri, în intimitate, despre căsătorie. ”Este un om lângă care îmi doresc să experimentez viața la un alt nivel și el știe cel mai bine să mă învețe ce înseamnă să fim o familie pentru că avem aceleași sentimente de iubire unul față de celălalt!

Nu m-am gândit până acum să ma recăsătoresc (dar el înainte de a fi iubitul meu, viitorul meu soț etc., îmi este un prieten - iar pentru mine acest lucru este foarte important pentru că pot vorbi cu el despre absolut orice, fără rețineri, și fără să cred că mă va judeca) însă noi vorbim destul de des despre acest subiect și cu siguranță se va întâmpla și nunta!! Iar cei care ne comentează relația, care este una mult mai profundă decât ceea ce se vede, ar fi indicat să știe faptul ca o iubire sinceră niciodată nu poate fi descrisă prin cuvinte, ci doar timpul îmi va dovedi cuvintele spuse acum de mine”, ne-a spus, în exclusivitate, Larisa de la ”Puterea Dragostei” despre Adrian Iancu.