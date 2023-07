Adrian Ilie a spus adevărul după ce a fost prins băut la volan! ”Au crezut că fug! Puteau să mă aresteze! Nu eram mort de beat”

In articol:

Adrian Ilie, 49 de ani, fostul atacant al „Generației de Aur” a României, fosta vedetă Valenciei, a vorbit despre incidental din trafic în care a fost implicat pe 22 iulie, atunci când a fost prins băut la volan.

Adrian Ilie a spus adevărul după ce a fost prins băut la volan în urmă cu câteva zile. Fostul fotbalist a rămas, deocamdată, fără permis, dar a ținut să spună și ce s-a întâmplat din punctul lui de vedere, pentru a pune practic capăt speculațiilor de orice fel.

„Am fost testat și am avut alcool peste cât trebuia. Am băut 2-3 pahare la un eveniment, în 2-3 ore. Era cam 00:30 noaptea când m-a oprit poliția. Nu eram mort de beat. Am fost testat, am recunoscut ce am făcut. Era un echipaj de Poliție care m-a oprit. Erau razii prin oraș.

Dacă făceam scandal, nu mai eram aici. Puteau să mă aresteze. Bine, a fost o chestie care... Am vrut să închid ușa de la mașină și mi-au spus că pot să îmi pună cătușele, să mă rețină 12 ore. Am zis să stea liniștiți. M-am dat 2-3 metri în dreapta de lângă polițist și am vrut să închid ușa. Am zis «Închid ușa și vă urmez». Probabil că au crezut că fug. Mi-a zis băiatul să stau lângă el și am zis că îl urmez. Alcoolemia a fost peste 0,80g/l. Cam 0,82- 0,82. Am suflat de 2-3 ori în etilotest”, a spus Adrian Ilie la Fanatik.

Adrian Ilie a refuzat să i se ia probe biologice la spital! ” Nu știam că sunt pasibil de dosar penal”

Pe de altă parte, după control de pe stradă, Adrian Ilie s-a sustras probelor biologice, ceea ce ar putea să îi aducă probleme fostului internațional.

”Da, la spital nu am vrut să-mi ia probe biologice. Nu știam că sunt pasibil de dosar penal. Am sunat un avocat să mă ajute, dar nu am putut. Nu știam... Și oricum nu știu dădeam probe de sânge. Eu am avut un virus în sânge de când eram tânăr și abia de vreo doi ani am scăpat de el. Și de aceea nu mai fac teste oriunde”, a mai comentat cel poreclit ”Cobra” pentru sursa menționată.

Adrian Ilie a spus adevărul după ce a fost prins băut la volan! Ce pedeapsă riscă fostul mare fotbalist român

Adrian Ilie a primit doar o amendă și i s-a luat permisul, însă nu știe cum vor decurge lucrurile în continuare.

”Nu știu ce va urma. Pentru moment nu mi-au dat amendă, ci mi-au luat permisul. Am făcut o greșeală... Viața merge înainte, vom vedea ce va fi”, a conchis Adrian Ilie pentru Fanatik.

Arm ai fi de menționat faptul că, din punct de vedere legal, șoferii prinși beți la volan cu o alcoolemie de peste 0,80g/l în sânge (echivalentul unei concentrații de 0,40mg/l în aerul expirat) sunt încadrați la infracțiune și riscă să fie pedepsiți „cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă penală”.