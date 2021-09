Adrian Marinescu, avertisment despre testele rapide: „Dacă e negativ nu înseamnă că nu am COVID”

In articol:

Suntem în plin val patru al pandemiei de coronavirus, iar previziunile specialiștilor sunt tot mai sumbre. În perioada imediat următoare sunt așteptate tot mai multe cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 și tot mai multe decese cauzate de COVID-19.

Ultimele zile au însemnat recorduri negative în ceea ce privește evoluția coronavirusului pe teritoriul țării noastre.

Zeci de mii de teste se fac zilnic la nivel național, iar multe dintre ele, din nefericire, ies pozitive. În realitate, numărul cazurilor de îmbolnăvire cu coronavirus ar putea să fie chiar mai mare. Medicii avertizau încă de anul trecut, când testele rapide au fost puse la dispoziție și comercializate în farmacii, că mulți nu vor raporta mai departe că au COVID-19. Acest lucru s-ar putea întâmpla și acum.

Medicul Adrian Marinescu trage un semnal de alarmă asupra unui nou fenomen. Există persoane care cumpără astfel de teste rapide, iar după ce și le fac rezultatul este negativ, deși ei au simptome specifice infecției cu coronavirus. Este posibil să fie un rezultat fals și, de fapt, în realitate persoana să fie infectată cu coronavirus.

Test COVID [Sursa foto: pixbay]

Citeste si: Loredana Groza divorțează? Ce spune Andrei Boncea despre pozele deocheate pe care le postează artista- bzi.ro

„Testul, dacă e negativ, și am totuși simptomatologie, nu înseamnă că nu am Covid. Dacă am simptome, mă izolez, căci e posibil să am infecția. Chiar dacă acest test e negativ, încerc să mă izolez și, eventual peste o zi sau două să repet testul.

Citeste si: Adrian Wiener trage un semnal de alarmă după ultimele decese COVID înregistrate: „România trece printr-o catastrofă umanitară”

Testul care se face intranazal este mai complicat. Pentru a-l face corect, bețișorul trebuie să intre mult. Nu putem să cerem tuturor să știe asta”, a declarat Adrian Marinescu, la un post de televiziune.

Adrian Marinescu, despre sfârșitul pandemiei de coronavirus

Medicul dă un verdict favorabil în ceea ce privește pandemia de coronavirus. El spune că după ce va trece această perioadă rece e posibil ca virusul să pieardă din avânt.

Citeste si: Octavian Jurma face previziuni negre: „De săptămâna viitoare va muri un român la fiecare 5 minute”

„ Eu cred că sezonul rece care urmează e cam ultima strigare, în sensul că dispare cu totul. Dar e un moment greu pentru noi toţi (…). Eu sunt optimtist şi nici nu cred că aş putea gândi altfel, pe principiul că ce vrei să faci reuşeşti până la urmă. Poate îţi ia mai mult timp, mai puţin, dar reuşeşti până la urmă. Şi noi, medicii, ne gândim mereu la pandemie”, a mai declarat Adrian Marinescu în urmă cu câteva zile.