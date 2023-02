Adrian Minune a izbucnit în lacrimi când și-a văzut fiica cea mare la TV. Karmen a primit un rol important în serialul regizat de iubitul lui Theo Rose: "A rămas profund impresionat, m-a îmbrățișat"

In articol:

Karmen și-a clădit o carieră de succes în muzică de-a lungul anilor, dar puțini știu că de curând și-a făcut debutul și în actorie.

Fiica cea mare a lui Adrian Minune a primit un rol important în serialul regizat de Anghel Damian, iar acum joacă alături de personalități celebre, care au făcut istorie pe micile ecrane din România. Vestea l-a bucurat la maxim pe tatăl ei, care a avut o reacție pe măsură!

Adrian Minune a izbucnit în lacrimi, când și-a văzut fiica în serial: "A rămas profund impresionat, m-a îmbrățișat"

Încă de mică, Karmen a avut, pe lângă muzică și dans, o pasiune pentru teatru, așa că a decis să urmeze cursuri în acest sens. Anii au trecut și fiica cea mare a lui Adrian Minune a devenit o artistă de succes, dar nu a uitat de actorie.

De curând, ea a acceptat propunerea de a juca în serialul regizat de Anghel Damian.

Surpriza a fost una de proporții pentru fani, dar și pentru tatăl ei, care a fost de-a dreptul copleșit de emoții atunci când a văzut-o pe micile ecrane: "Actoria a apărut de când eram eu mică și i-am spus mamei că, pe lângă muzică și dans, mie îmi place să fac și teatru. Am început imitând tot felul de personaje din televiziune. Adică făceam tot felul de caterincă acasă cu părinții, până când ei și-au dat seama: 'Chiar e un talent în fata asta în a imita persoane!'. Și apoi am început să urmez cursuri de actorie.

Am ajuns la doamna Stela Popescu, cu care am avut onoarea să lucrez și am primit niște sfaturi care mi-au fost de mare ajutor mai târziu.(...) Cei care ne-au urmărit îndeaproape până acum probabil că au observat că eu și tatăl meu suntem niște persoane foarte sensibile. La noi, toate realizările și momentele emoționante se lasă cu plâns. Deci da, când s-a uitat la serial, la episodul 13 din primul sezon, a rămas profund impresionat. M-a îmbrățișat și am vărsat acolo niște lacrimi, pentru că e un tată mândru și sunt mai mult decât fericită să pot să-l văd că e mândru de mine.", a povestit Karmen, pentru playtech.ro.

Karmen, fiica lui Adrian Minune, în rolul personajului "Nadine"

Karmen se împarte între carieră și viața de familie

Chiar dacă rolul de mămică și cariera muzicală îi ocupă mare parte din timp, Karmen mărturisește că a învățat să se obișnuiască cu programul încărcat, mai ales acum, de când trebuie să fie prezentă și pe platourile de filmare. Artista nu se plânge, ci profită la maxim de toate oportunitățile din viața ei: "Am primit recent întrebarea: 'Cum arată o zi din viața ta?'. Nu știu cum arată, pentru că în fiecare zi fac altceva, învăț altceva. Astăzi am filmări, mâine am concerte, poimâine am studio, răspoimâine merg cu Sofie la grădiniță, e nevoie de mine și acasă, și lângă Sofie, e nevoie de mine și la muzică și în actorie. Am foarte multe proiecte, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne dă putere de muncă tuturor și că reușesc să le împac pe fiecare în parte.", a mai spus Karmen, pentru sursa menționată.

K