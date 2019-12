Fenomenele ciudate care s-au întâmplat în casa lui Adi Minune l-au făcut să fie sigur că spiritele rele există și bântuie printre noi.

Cântărețul a povestit acum ceva timp că a fost bântuit de fantome și că experiența părea desprinsă din filmele horror.

Adrian Minune a cumpărat acum cațiva ani un apartament în care s-a mutat cu toată familia, dar la scurt timp, toți au început să fie martori la evenimentele paranormale petrecute în acea locuință.

Manelistul a fost luat prin surprindere de manifestările ce aveau loc în casa proaspăt cumpărată și nu înțelegea ce se întâmplă. El spune că ideile despre forțele răului au luat naștere după ce a fost martor la o exorcizare, într-un schit pe care l-a vizitat.

Adrian Minune este bântuit de fantome

„Am cumpărat un apartament şi s-au întâmplat nişte lucruri ciudate. Nu credeam că există răul până când nu am fost la un schit şi am văzut cum se scotea necuratul dintr-un om. Aşa, ne-am mutat în apartament şi apoi am început să auzim zgomote ciudate”, povestea Adrian Minune într-o emisiune TV.

Fenomenele stranii au început încă de când s-au instalat în noua locuință, prima care a asistat la scenele de groază fiind chiar soția manelistului.

, mai spunea Adi Minune.

În prezent, cântărețul nu a mai avut probleme paranormale, semn că locuința în care trăiește acum împreună cu toată familia, nu mai este bântuită de spirite rele.