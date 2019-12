Adrian Minune i-a furat iubita unui interlop supranumit Regele barbutului.

Manelistul este însurat cu Cati, cu care are trei copii, dar toată lumea știe că are și o amantă. Pe Oana a cunoscut-o în 2008, la un botez, și de atunci are o relație extraconjugală cu ea. Tânăra era cuplată atunci cu Oneață, supranumit și Regele barbutului. Adi Minune a văzut-o atunci pe femeie, a intrat în vorbă cu ea și a ajuns să o cucerească.

Într-un interviu pentru spynews, Oneață a povestit cum a ajuns Adrian Minune să îi fure iubita.

„Fata a fost cu mine un an de zile. Când am fost eu plecat în Iordania, el mi-a luat-o... ”, a spus Oneață pentru sursa citată.

Bărbatul a aflat de relație Oanei cu Adrian Minune chiar din telefonul ei. Când a mers la el în vizită în Iordania, Oneață i-a verificat mobilul și a găsit filmulețe compromițătoare cu manelistul.

Interlopul Oneață susține că a reușit să treacă peste faptul că Minune i-a furat iubita. Acum, însă, are alte motive să se supere pe el și susține că nu îl va ierta niciodată.

„Înainte a fost cu mine, el s-a ținut de capul ei până a luat-o. Cu manevre foarte mari, făcute de el. Pe timpul ăla, eu l-am iertat... Am zis 'las-o așa'. Dar de atunci a început să facă mai multe măgării. La un rachiu al fetei mele... când era el liber, nu s-a prezentat. L-am iertat și atunci, dar acum, pentru ce mi-a făcut, nu-l mai iert. M-a făcut prăduitor”, a precizat Oneață.